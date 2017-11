I RASMAN E IL BRIGANTAGGIO SUL PALCO DELL’ARTERĺA!

Il 09/11/2017 a Bologna

Giunti al terzo appuntamento della rassegna live curata da Areasonica Records alla storica Arterìa di Bologna, questo giovedì 09 novembre conservate tutta la vostra energia e fate scorte di adrenalina perché il centro della città tuonerà di musica tosta! Sul palco saliranno i Rasman con la loro miscela esplosiva di punk, rock e grunge e ad aprire le danze ci sarà Il Brigantaggio, la giovanissima band che sta già spopolando sulla scena live bolognese, sound da pogo fra chitarre tirate, punk e testi fuori di testa.

Aprono dunque la serata i giovanissimi de Il Brigantaggio, band che si distingue per una proposta musicale di forte originalità, che in termini di riferimenti può collocarsi fra un mood post CCCP e pre Teatro degli Orrori. Un sound grintoso dove spiccano la chitarra portante di Alessandro Michelini ed i testi dallo stile molto personale che hanno già raccolto l’attenzione della critica specializzata alla recente uscita dell’Ep di esordio “Talisa Non C’è Più”. Anche l’impatto live particolarmente incisivo non ha mancato di farsi notare, facendo da subito guadagnare alla band una folta schiera di fan irriducibili che li segue ad ogni concerto, balla e canta le loro canzoni.

Prosegue la serata un power trio ad alto contenuto adrenalinico: i Rasman danno vita ad uno stile che origina dalle influenze più variegate per diventare una miscela molto personale di punk e grunge, dove non mancano i contenuti impegnati (il nome della band è un omaggio a Riccardo Rasman, il giovane disabile psichiatrico ucciso da tre agenti di polizia nel 2006). Il forte impatto sonoro della band li ha già fatti notare anche in ambito live, dove hanno collezionato successi di pubblico nei palchi più disparati, da quelli del Rockattolica Festival e dell’Indie Rock Festival, fino a quelli dei club romagnoli più in voga e dei centri sociali. Il loro nuovo album “Stub” uscito per Areasonica Records sta già spopolando su tutte le migliori radio indipendenti italiane.

Per tutto il popolo del rock e del punk, un doppio live da non perdere: giovedì 09 novembre, ore 22.00, vi aspettiamo!

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE | Areasonica Live @ Arterìa: RASMAN + IL BRIGANTAGGIO

Vicolo Broglio 1/E – Bologna

INIZIO ORE 22 – INGRESSO GRATUITO

