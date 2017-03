Ermal Meta annuncia un secondo concerto a Napoli

Il 18/05/2017 a Napoli

ERMAL META “VIETATO MORIRE”

Mercoledì 17 maggio 2017

Giovedì 18 maggio 2017 NUOVA DATA

TEATRO ACACIA – NAPOLI

(Via Raffaele Tarantino, 10 – tel. 081 5563999)

ERMAL META raddoppia: aggiunta una seconda data a Napoli, giovedì 18 maggio alle ore 21, sempre al Teatro Acacia.

Vista l’enorme richiesta di biglietti per lo show del 17 maggio (disponibili ancora poche decine di tagliandi), il cantautore e compositore di origini albanesi ha deciso di aggiungere un nuovo concerto partenopeo alla tournée di presentazione del suo nuovo album “VIETATO MORIRE”. Il tour partirà il prossimo 21 aprile da Roncade (Treviso) e girerà l’Italia per tutta l’estate toccando anche la Campania per due esclusi live.

“Vietato morire”, la title track dell’album pubblicato il 10 Febbraio – e posizionatosi al 1° posto nella classifica dei più venduti in Italia – è la canzone che Ermal Meta ha presentato alla 67esima edizione del Festival di Sanremo e che si è aggiudicata podio e Premio della Critica Mia Martini e a marzo è stato certificato Disco d’Oro.

Nella serata delle cover, ha inoltre affascinato il pubblico in sala, quello eurovisivo e la sala stampa che gli ha tributato applausi a scena aperta e una standing ovation, grazie ad un’incredibile versione di Amara Terra Mia di Domenico Modugno, eseguita con un’inedita doppia voce talmente bella che è stata premiata come la miglior rivisitazione.

Ora tutto questo si traduce in un nuovo tour che inizia in primavera e di palco in palco porta a spasso per la penisola il nuovo concerto che arriva anche Napoli, il 17 maggio al teatro Acacia (Unica data in Campania). Due ore di energia affidate a Ermal Meta, Dino Rubini (basso), Marco Montanari (chitarra), Emiliano Bassi (batteria), Roberto Cardelli (tastiera & pianoforte) e Andrea Vigentini (cori & chitarra acustica) per attraversare le dinamiche musicali del nuovo progetto: VIETATO MORIRE è infatti un doppio CD (distribuito da Artist First in vendita al prezzo di un album singolo) che contiene anche Umano, l’esordio da solista presentato nella precedente edizione del Festival, che certifica questo percorso artistico e permette a chi ancora non l’ha fatto di conoscere il lavoro integrale di Ermal Meta. 9 brani inclusi in Umano e 9 nuove canzoni per VIETATO MORIRE, tra le quali 2 featuring che impreziosiscono il progetto: Elisa in Piccola Anima e Luca “Vicio” Vicini (Subsonica) ne La Vita Migliore.

I biglietti per il secondo concerto di Napoli, organizzato da Veragency, saranno in vendita da giovedì 30 marzo alle ore 10 attraverso i circuiti TicketOne e Go2 e al botteghino del Teatro Acacia, al costo di 35 euro (platea gold), 30 euro (platea) e 25 euro (galleria), più diritti di prevendita.

Per info: Veragency, tel. 081 7284523 – concerti@veragency.com

Pubblicata il 29/03/2017