B&B Quartet al Music Art

Il 09/11/2018 a Napoli

Venerdì 9 novembre il Music Art avrà il piacere di ospitare il B e B Quartet, una formazione tutta al femminile che vede Ileana Mottola alla voce, Eleonora Strino alla chitarra, Beatrice Valente alla voce ed al contrabbasso e Laura Klain alla batteria.

Presentiamo la vocalist Ileana Mottola che, dopo aver conseguito la laurea in Lingue e Letterature Straniere si avvicina al canto, studiandolo dapprima privatamente per poi completando la sua formazione in Musiche Improvvisate Jazz ed extracolte al Conservatorio di Salerno ed infine con la laurea in Improvvisazione Jazz presso il Conservatorio di Avellino. Partecipa quindi ad importanti rassegne e festival jazz e collabora con numerosi musicisti, anche in ambito pop.

Continuiamo le presentazioni con la chitarrista Eleonora Strino, che ha iniziato gli studi musicali a 15 anni presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, conseguendo sia la laurea di I livello, che quella di II livello con la votazione di 110 e lode. Ha collaborato con diversi grandi nomi del jazz mondiale ed ha suonato anche in ambito classico e teatrale. Si è esibita in numerosi festival e locali jazz ed insegna chitarra moderna, jazz e rock.

Ed eccoci a presentare la contrabbassista e vocalist Beatrice Valente, che è cresciuta a suon di note in una famiglia di musicisti: il padre sassofonista, la madre cantante, le hanno fatto muovere i primi passi nello studio della musica già a sei anni di età. Inizia con il pianoforte ed è solo a 14 anni che passa al basso elettrico; frequenta la classe di contrabbasso del Conservatorio di Benevento, con il Maestro Rino Zurzolo. Collabora con diversi musicisti, sia in ambito jazz, che classico, militando in pianta stabile in alcune formazioni.

Non ultima, la batterista francese Laura Klain: nativa di Tolosa, inizia a studiare le percussioni etniche all’età di sette anni; a 13 anni è già parte integrante del gruppo Taranta Power di Eugenio Bennato, con il quale prende parte a varie tournée internazionali. A sedici anni interrompe la carriera come percussionista etnica per dedicarsi allo studio della batteria: è in quel momento che si innamora della musica jazz e vi si immerge in maniera quasi totale, partecipando a vari festival e collaborando con alcuni grandi nomi della scena jazzistica internazionale.

Indubbia la qualità del concerto proposto, con un repertorio che spazierà dalle colonne sonore del cinema americano allo swing delle big bands, passando per i palcoscenici dei teatri di Broadway, senza dimenticare il blues più vero dei locali e delle strade di New Orleans.

Il presidente dell’associazione Ennio Forte, il direttore artistico Giuseppe Reale e sua moglie Hermina, con l’aiuto del poliedrico membro del direttivo Giuseppe De Lollis ci aspettano per una serata di buona musica.

Verrà offerto, come di consueto, un gustoso break enogastronomico prima di dare il via alla musica.

Non mancate.

Donatella delle Cese

Dove: Music Art

Indirizzo: Vico Santa Maria della Neve, Mergellina (La Torretta), Napoli

Informazioni e Prenotazioni: 338.5669770

Pubblicata il 08/11/2018