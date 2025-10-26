VALLE CAUDINA METAL FEST V il 15 novembre a Forchia (BN)

VALLE CAUDINA METAL FEST V
La line-up del festival in provincia di Benevento
Torna il 15 novembre 2025 uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del metal in Campania: il Valle Caudina Metal Fest, giunto alla sua quinta edizione. Anche quest’anno il festival promette un’esperienza ancora più intensa, coinvolgente ed esplosiva.
L’evento è organizzato dall’Associazione Vault Lab, fondata dalla band partenopea Jumpscare: un concentrato di musica dal vivo, spirito underground e condivisione, con l’obiettivo di dare spazio e voce alle migliori realtà emergenti del panorama metal estremo italiano.
Biglietti e Merchandising
È già possibile acquistare online la quota di partecipazione tramite il sito ufficiale:
https://jumpscareband.net/prodotto/vcmfv/
Sono disponibili opzioni aggiuntive che includono sconti esclusivi sul merchandising ufficiale delle band partecipanti.
L’associazione invita inoltre stand, distro e artigiani – locali e non – a prendere parte all’evento, contattando direttamente l’organizzazione.
Info Utili
- Free Parking
- Inizio concerti: ore 19:30
- Food & Drinks: disponibili presso il bar interno e nelle attività limitrofe
- Location: Sporting Forchia – Via Misciuni, 82011 Forchia (BN)
-
Evento riservato ai soci dell’Associazione Vault Lab.
Chi non è tesserato potrà effettuare il tesseramento in loco o online: il ticket comprende sia la quota associativa sia il contributo per gli artisti.
Line-up
- Wild N’ Wasted – Thrash/Groove Metal (Roma)
- Black Symmetry – Groove Death Metal (Potenza)
- Jumpscare – Melodic Death Metal (Napoli)
-
Not Another Prayer – Progressive Alternative Metal (Palermo)