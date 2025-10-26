VALLE CAUDINA METAL FEST V il 15 novembre a Forchia (BN)

VALLE CAUDINA METAL FEST V

La line-up del festival in provincia di Benevento

Torna il 15 novembre 2025 uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del metal in Campania: il Valle Caudina Metal Fest, giunto alla sua quinta edizione. Anche quest’anno il festival promette un’esperienza ancora più intensa, coinvolgente ed esplosiva.

L’evento è organizzato dall’Associazione Vault Lab, fondata dalla band partenopea Jumpscare: un concentrato di musica dal vivo, spirito underground e condivisione, con l’obiettivo di dare spazio e voce alle migliori realtà emergenti del panorama metal estremo italiano.

Biglietti e Merchandising

È già possibile acquistare online la quota di partecipazione tramite il sito ufficiale:

https://jumpscareband.net/prodotto/vcmfv/

Sono disponibili opzioni aggiuntive che includono sconti esclusivi sul merchandising ufficiale delle band partecipanti.

L’associazione invita inoltre stand, distro e artigiani – locali e non – a prendere parte all’evento, contattando direttamente l’organizzazione.

Info Utili

Free Parking

Inizio concerti: ore 19:30

ore 19:30 Food & Drinks: disponibili presso il bar interno e nelle attività limitrofe

disponibili presso il bar interno e nelle attività limitrofe Location: Sporting Forchia – Via Misciuni, 82011 Forchia (BN)

Sporting Forchia – Via Misciuni, 82011 Forchia (BN) Evento riservato ai soci dell’Associazione Vault Lab.

Chi non è tesserato potrà effettuare il tesseramento in loco o online: il ticket comprende sia la quota associativa sia il contributo per gli artisti.

Line-up