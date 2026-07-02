Umbria Jazz 26: il programma dell’Arena Santa Giuliana

L’edizione del festival di quest’anno celebra il centenario di Miles Davis e John Coltrane con speciali concerti ed esclusivi progetti che sono uniformemente distribuiti nelle varie location del festival per tutta la durata della manifestazione.

L’Arena Santa Giuliana è il Main Stage, ossia il palco sul quale si esibiscono i grandi artisti di fama internazionale: il 3 luglio apertura alla grande con la classe di Sting; il 4 spazio alla Réunion del gruppo storico dei Perigeo e Beat; il 5 è la volta del pluripremiato polistrumentista Jon Batiste; il 6 arriva Charles Lloyd; il 7 tocca a Laurie Anderson con i Sexmob e Kingfish; l’8 ecco Snarky Puppy con la Metropole Orkest; il 9 la proiezione del film “Tutta Vita” di Valentina Cenni precede il concerto della super band All Stars, capitanata da Stefano Bollani; il 10 è il turno del ritmo brasiliano di Gilberto Gil; l’11 il palco è per Zucchero ed il 12 luglio chiusura in bellezza con Elvis Costello.

É possibile acquistare i biglietti in prevendita alla pagina