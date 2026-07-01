Suoni in Movimento a Cittadellarte: il 5 luglio tra arte e le indimenticabili melodie dei Beatles

Suoni in Movimento prosegue il suo percorso nella Rete Museale Biellese con un nuovo appuntamento che unisce musica, arte e valorizzazione del territorio: sabato 5 luglio a Biella, presso gli spazi di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, il pubblico sarà accolto da un pomeriggio dedicato a The Beatles Memories (ore 17.00). Protagonisti di una rilettura tutta in chiave strumentale dei quattro di Liverpool Luisa Sello al flauto e il Quartetto Longega con Antonio Galligioni al violoncello, Mariarosa Pozzi al pianoforte, Alessio Benedetti alla batteria ed Eugenio Dreas al contrabbasso.

La giornata prenderà il via, come tradizione, già alle ore 16.00 con una visita guidata alla scoperta di Cittadellarte, luogo simbolo dell’arte contemporanea internazionale e centro di ricerca fondato da Michelangelo Pistoletto.

The Beatles Memories è un omaggio alla straordinaria eredità musicale del celebre quartetto di Liverpool, attraverso un percorso che ripercorre alcune delle pagine più amate della loro produzione artistica.

Lo spettacolo invita il pubblico a rivivere atmosfere, emozioni e melodie che hanno segnato la storia della musica contemporanea, in un viaggio sonoro capace di attraversare generazioni e sensibilità diverse. Le canzoni dei Beatles, entrate nell’immaginario collettivo mondiale, vengono proposte in una nuova veste, mantenendo intatta la loro forza evocativa e la loro capacità di parlare al presente. Il programma attraversa alcune delle pagine più amate della band di Liverpool, tra cui: Strawberry Fields Forever, Michelle, Norwegian Wood, Girl, The Fool on the Hill, Penny Lane, Imagine, Let It Be, The Long and Winding Road, With a Little Help from My Friends, Yesterday e Here Comes the Sun.

Ricordiamo che Suoni in Movimento è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del Bando CulturHub.Con il sostegno della Fondazione CRT, della Regione Piemonte e del Ministero della Cultura. Con il contributo della Provincia di Biella, del Comune di Viverone e del Comune di Sordevolo. In collaborazione con la Città Studi di Biella.

La Formazione

Luisa Sello, definita dal New York Concert Review artista dalla «avvincente passione e spontanea cantabilità, con tecnica brillante, eccellente controllo del fiato, suono generoso e grande charm», si esibisce in tutto il mondo ed è stata scelta dal Ministero Italiano dei Beni Culturali per rappresentare la musica italiana. Ha collaborato con Riccardo Muti, il Teatro alla Scala di Milano, la Carnegie Hall e altri prestigiosi artisti e istituzioni internazionali. Allieva di Raymond Guiot, Alain Marion e Severino Gazzelloni, è docente di flauto al Conservatorio di Trieste, professore di Dottorato alla New Bulgarian University di Sofia e professore ospite all’Università di Vienna. È artista testimonial Miyazawa Flute e incide per Stradivarius e Millennium di Pechino.

Il Longega Quartet è formato da musicisti di grande spessore come Antonio Galligioni al violoncello, Mariarosa Pozzi al pianoforte, Alessio Benedetti alla batteria e Eugenio Dreas al contrabbasso, noti al pubblico italiano per le collaborazioni con grandi interpreti, da Cheryl Porter a Sergio Endrigo, in importanti produzioni discografiche e teatrali. Oggi è una formazione autonoma che riscuote ovunque grande successo di pubblico. Solista è Luisa Sello, flautista di riconosciuto prestigio internazionale, sostenuta dal Ministero dei Beni Culturali, che affianca l’attività di solista con orchestre e musicisti di fama a progetti innovativi e di grande musica.

La sede

Cittadellarte – Fondazione Pistoletto è un centro internazionale dedicato all’arte contemporanea e alla trasformazione responsabile della società attraverso la creatività. Fondata nel 1998 da Michelangelo Pistoletto negli spazi dell’ex Lanificio Trombetta di Biella, Città dell’arte rappresenta oggi uno dei più importanti laboratori di ricerca artistica e sociale a livello europeo. Il complesso ospita mostre, attività formative, residenze artistiche ed eventi culturali che mettono in dialogo arte, sostenibilità, innovazione e partecipazione. Un luogo unico dove la cultura diventa strumento di cambiamento e di sviluppo per il territorio e la comunità.

INFO

È consigliata la prenotazione tramite SMS/WhatsApp al numero 370 303 1220 oppure via mail a segreteria@nuovoisi.it ENTRO LE ORE 12.00 del giorno del concerto

Biglietteria:

€ 8,00 Biglietto intero

€ 5,00 Biglietto ridotto soci NISI, giovani under 35,

€ 3,00 Convenzioni con Città Studi, familiari ospiti Anffas, familiari Associazione PGS White di Salussola

Ingresso gratuito: Ospiti Cooperativa Anffas e minori di 12 anni

Panorami Sonori. Ingresso ridotto per i residenti dei Comuni di Slowland Piemonte.

NON E’ PREVISTO IL PAGAMENTO CON POS

sito web www.suoniinmovimento.it