Successo per il festival Matera Jazz Guitar Days. Vince il “Premio Angelo Carriero” il chitarrista torinese Gianluca Palazzo

Grande successo per la 1a edizione del festival Matera Jazz Guitar Days, che si è tenuto il 13 e 14 settembre 2025, a ingresso gratuito, nel cuore dei Sassi di Matera, Patrimonio Unesco, in una nuova e straordinaria location: gli ipogei millenari AquaMater, incastonati nei Sassi con balconata di affaccio sul suggestivo scenario della Murgia Timone e delle chiese rupestri.

Una manifestazione promossa dall’Associazione AquaMater ETS con la collaborazione dell’Associazione Jazzistica Materana Mifajazz e di Jando Music, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti della chitarra jazz e portare nella città di Matera grandi artisti nazionali e internazionali, sostenuta da preziosi partner e sponsor: Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Matera, Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, CAI Matera, Matera Welcome, Matera 2019 Open Future, GR Value, Accademia della pasta lucana fatta a mano, e con il supporto di FAI Delegazione Matera, Fondazione Zetema Matera, MUSMA Museo della Scultura Contemporanea Matera, Casa Ortega, Synchronos Generatori di Cultura.

Una due giorni speciale con concerti, conferenze, workshop e degustazioni, con la direzione artistica del chitarrista e docente Dino Plasmati.

L’evento ha fatto registrare sempre il tutto esaurito, con l’arrivo di pubblico da diverse parti della Basilicata e anche da altre regioni. Presente anche il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti, il sindaco di Aliano Luigi De Lorenzo, rappresentanti del festival Umbria Jazz partner dell’evento tra cui il M° Manuele Morbidini, Fabio Mottura in rappresentanza dello sponsor GR Value, personalità dal mondo della musica, della cultura, rappresentanti della stampa e i volontari del FAI Delegazione Matera.

Gli spettatori e gli artisti sono rimasti incantati dalla bellezza degli ipogei AquaMater, e dalla magia che i concerti di sabato 13 – con Eddy Palermo e Dino Plasmati – e di domenica 14 settembre con i tre finalisti del Premio Angelo Carriero – hanno saputo creare.

Dedicato alla memoria di Angelo Carriero, il Premio è rivolto a musicisti emergenti tra i 18 e i 30 anni, italiani e stranieri, e ha messo in palio una borsa di studio per la copertura integrale della retta di iscrizione alle Berklee Clinics at Umbria Jazz (partner della manifestazione), più il 50% del costo dell’alloggio in una struttura convenzionata. I criteri di valutazione della giuria, formata dal M° Eddy Palermo, dal M° Manuele Morbidini – membro del programming team della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz e dal prof. Dino Plasmati, hanno tenuto conto della qualità artistica, originalità, tecnica strumentale, capacità interpretativa e padronanza del linguaggio jazzistico.

I finalisti selezionati, sono artisti di livello, sia dal punto di vista strumentale che come preparazione.

Il vincitore della 1a edizione del Premio Angelo Carriero è Gianluca Palazzo da Torino, chitarrista che si è rivelato il più completo tra i tre candidati, con uno stile che si muove agevolmente tra modernità e tradizione, passando da studi classici. Il 2° classificato è Marco Cutillo, da Bari: un ottimo strumentista con uno stile volto ad un sound moderno e contemporaneo. Il 3° classificato, da Roma, è Francesco Zanotti: eccellente artista il cui fraseggio richiama la tradizione jazzistica.

Grande atmosfera si è creata anche durante il delizioso pranzo finale, con orecchiette e cavatelli realizzati sul posto dall’Accademia della pasta lucana fatta a mano – il nuovo progetto speciale dell’imprenditore Umberto Montano, anche lui presente durante la due giorni del Matera Jazz Guitar Days.

Un grande successo che ha riempito gli organizzatori di entusiasmo per l’edizione 2026.

Organizzazione e partner

L’Associazione AquaMater ETS è l’ente promotore principale del Matera Jazz Guitar Days, si occupa dell’organizzazione generale e della promozione dell’evento con l’obiettivo di creare un appuntamento annuale di prestigio.

L’Associazione Jazzistica Materana Mifajazz da anni si dedica alla diffusione della cultura jazzistica a Matera e in Basilicata con profonda conoscenza del mondo del jazz e radicata presenza nella scena musicale locale.

Jando Music è una factory che dal 2011 produce dischi e spettacoli, con protagonisti grandi jazzisti del panorama italiano.

Matera Jazz Guitar Days è patrocinato da: Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Matera, Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, CAI Matera, Matera Welcome, Matera 2019 Open Future.

Si ringrazia per il supporto: FAI Delegazione Matera, Fondazione Zetema Matera, MUSMA Museo della Scultura Contemporanea Matera, Casa Ortega, Synchronos Generatori di Cultura.

Main Sponsor: GR Value (Green Resources Value)

Collaborazione: MifaJazz, Jando Music, Accademia della pasta lucana

