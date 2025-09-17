Bologna Jazz Festival 2025 (9 ottobre – 16 novembre 2025)

Bologna Jazz festival (BJF), dal 9 ottobre al 16 novembre, per 39 giorni consecutivi, la città e il territorio circostante saranno attraversati da oltre 80 concerti con protagonisti della scena jazz internazionale.

Il BJF coinvolgerà un territorio vasto che si estende da Bologna all’intera area metropolitana, fino alle province di Ferrara e Forlì.

Le proposte del BJF prevederanno anche eventi a contenuto didattico e divulgativo con lezioni-concerto, conferenze, proiezioni, podcast, residenze artistiche, workshop.

I fantastici 4 del BJF

23 ottobre – Billy Cobham (Teatro Celebrazioni).

Il festival si apre a colpi di batteria con Billy Cobham, padre fondatore della stagione fusion degli anni Settanta. Il batterista ha suonato con Miles Davis , Mahavishnu Orchestra, fino a una carriera solistica travolgente. L’artista ha ridefinito il drumming con uno stile possente e ipercinetico, capace di unire le complessità del jazz, l’energia del rock e i groove sinuosi del funk.

28 ottobre – Mary Halvorson (Unipol Auditorium).

Arriva in città il sestetto Amaryllis guidato dalla chitarrista statunitense Mary Halvorson, icona della musica improvvisata ai confini tra jazz e rock. La sua ricerca radicale le è valsa per cinque volte (2017, 2018, 2019, 2023 e 2024) il titolo di miglior chitarrista secondo i critici di DownBeat.

4 novembre – Dee Dee Bridgewater (Teatro Auditorium Manzoni).

Una leggenda del jazz, capace di fondere arte e impegno civile. Con il progetto We Exist!, Dee Dee Bridgewater presenta un quartetto internazionale tutto al femminile, dedicato a brani di protesta reinterpretati con la sua voce poliedrica, raffinata e potente.

13 novembre – Monty Alexander (Unipol Auditorium).

Il pianista giamaicano trasforma ogni concerto in un’esperienza esplosiva. Le sue esecuzioni, sospese tra virtuosismo e attese risoluzioni, sprigionano la vitalità delle radici caraibiche: ritmi travolgenti, energia solare, emozioni contagiose.

Per il calendario completo dei concerti e per informazioni sull’acquisto dei biglietti consultare il sito dell’evento Bologna Jazz Festival