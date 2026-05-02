“ROSE”: Ivan Stray e TwentyTwo scelgono di non semplificare

“ROSE” non è un brano che si lascia interpretare subito. Non perché sia complesso, ma perché evita di semplificare. Ivan Stray costruisce una scrittura diretta, ma mai banale, mentre TwentyTwo lavora su una base che resta sempre al servizio del contenuto. Il pezzo si muove su una linea precisa, senza deviazioni, e questa scelta diventa il suo tratto distintivo. Non ci sono cambi improvvisi, non ci sono momenti costruiti per colpire. Tutto resta coerente, compatto, quasi trattenuto.

È un approccio che può sembrare rischioso, soprattutto in un contesto dove la variazione è spesso utilizzata come elemento centrale. Qui invece si sceglie la continuità. Una continuità che funziona, ma che in alcuni punti potrebbe essere interrotta per creare maggiore dinamica. Questa possibilità resta inespressa, e proprio per questo definisce il carattere del brano. “ROSE” non cerca di adattarsi, non cerca di piacere a tutti. Mantiene una posizione chiara, anche quando questo significa rinunciare a qualcosa.