Reyson e “Non m’importa”, il pop che graffia l’anima

Con “Non m’importa”, Reyson debutta da solista con una ballata sincera e potente. Un mix di rabbia, soul e consapevolezza che racconta la fine di un’illusione amorosa. Il brano apre un percorso musicale dove vulnerabilità ed energia convivono, con influenze che spaziano da Tiziano Ferro a Marvin Gaye.

Cosa ti ha spinto a scrivere «Non m’importa» e in che modo riflette un momento particolare della tua vita?

La delusione ricevuta dopo un colpo di fulmine diciamo andato male, mi sono meravigliato di me stesso e di quanto mi sia fatto trascinare dai sentimenti, cosa non da me in quanto persona molto razionale, sicuramente complice anche il periodo, non proprio roseo che stavo attraversando.

Nel brano parli di disillusione e idealizzazione: credi che siano emozioni comuni oggi, soprattutto nei giovani?

Decisamente si, i ragazzi tendono a farsi idee molto strane delle relazioni e soprattutto del loro futuro, hanno un’idea distorta del successo e soprattutto dei mezzi necessari per arrivarci.

La canzone ha influenze soul e pop, con un crescendo emotivo notevole. Come hai lavorato sulla produzione per raggiungere questo equilibrio?

È stato merito de “Le Ore” loro hanno individuato il sound giusto e dopo qualche piccolo accorgimento da parte mia abbiamo trovato una soluzione che fosse adatta al tema della canzone.

Cosa rappresenta per te questo brano nel tuo percorso artistico e personale?

Rappresenta l’inizio della mia carriera come cantante, la voglia di mettersi in gioco in un’altra direzione e il non volersi arrendere al pensiero altrui.

Qual è il messaggio che speri arrivi a chi ascolta «Non m’importa»?

Non vi lasciate condizionare dall’idea che avete di una persona, bisogna vedere le cose con oggettività.

Hai detto che sogni in grande. Qual è la prossima tappa che vuoi raggiungere con la tua musica?

Riuscire ad esibirmi davanti a tante persone, sto preparando tante canzoni che non vedo l’ora di suonate.