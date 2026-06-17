Respirosuono pubblica “LunAi nera”, un brano diretto sulle derive dell’uomo contemporaneo

C’è un momento, nella vita di tutti, in cui si perde il controllo. “LunAi nera” nasce esattamente lì. Il nuovo brano di Respirosuono è un viaggio dentro le fragilità dell’uomo contemporaneo, tra dipendenze, alienazione e il rapporto sempre più invasivo con la tecnologia.

Dopo il buon riscontro di “Rumore d rose esplose”, il cantautore romano continua a raccontarsi senza filtri, mettendo in musica esperienze, osservazioni e inquietudini che appartengono a molti. “LunAi nera” parla di vizi che soffocano, di una quotidianità che sfugge di mano, ma anche di quella strana e necessaria caduta che spesso serve per fermarsi, guardarsi dentro e ripartire.

All’interno del brano trova spazio anche una riflessione sull’intelligenza artificiale, non come semplice tema futuristico, ma come metafora dell’alienazione moderna: uno specchio che riflette la distanza crescente tra le persone, il rischio di sostituire il contatto umano con una realtà virtuale che isola più di quanto connette. Perdersi, quindi, per provare a ritrovarsi.

Le parole dietro la musica

Respirosuono racconta così l’anima del pezzo:

«Siamo fatti anche di errori e di quelle tentazioni che ci tolgono il respiro. A volte bisogna perdere l’equilibrio per trovare il proprio ritmo. Questo è il mio, tra distorsione e verità. Spero che questo pezzo possa essere d’ispirazione a chiunque là fuori stia combattendo, in mezzo al rumore, per trovare il proprio ritmo.»

Un messaggio diretto, sincero, che rispecchia perfettamente il mood del brano e dell’intero progetto artistico.

Un percorso che prende forma

“LunAi nera” si aggiunge a una serie di brani che, messi insieme, raccontano un percorso coerente e personale:

•“LunAi nera”: il confronto con i propri demoni, la tecnologia e la ricerca di un nuovo equilibrio.

•“Rumore d rose esplose”: quattro storie che parlano di amore, speranza, rifiuto della guerra e responsabilità individuale.

•“Adrenalina” e “Già mi manchi.. se c sei!”: canzoni nate dall’urgenza di esprimersi, lontano dalle mode e dalle etichette.

Il singolo “LunAi nera” e il videoclip sono disponibili su tutte le principali piattaforme digitali e sui canali ufficiali dell’artista. Un nuovo tassello che conferma la volontà di Respirosuono di usare la musica come spazio di verità, confronto e, forse, rinascita.