Raspa, Grabe & BLVCK presentano “BANG”: un brano potente tra denuncia sociale, riscatto e coesione

Avete presente quelle auto americane che vengono modificate per impennarsi da ferme e muoversi addirittura a tempo di musica? Riuscite anche ad immaginare una gang di ragazzi con la birra in mano e uno stuolo di belle ragazze a fargli da accompagnatori, a godersi la scena con stupore e maliziosa soddisfazione? Bene, quelle auto si divertirebbero molto a fare le loro evoluzioni sul nuovo singolo di Raspa & Company intitolato “Bang”!

Disponibile dal 23 maggio 2025 su tutte le piattaforme digitali, “BANG”, arriva sulla scena musicale il nuovo singolo firmato da Raspa, con la partecipazione di Grabe e BLVCK. Un brano nato quasi per caso tra i banchi di scuola, da un’amicizia e una visione condivisa, che ha trovato la sua piena espressione artistica in studio.

“BANG” è un brano corale, ruvido e diretto, in cui ogni artista offre un punto di vista diverso, ma convergente, su un’idea comune: reagire. Al disordine, alla rabbia, al degrado. Non con la violenza, ma con consapevolezza, musica e collaborazione.

Il beat, firmato da BLVCK, è potente e serrato. Le strofe si susseguono con grande dinamismo, raccontando scenari urbani carichi di tensione e conflitto, ma anche di determinazione e volontà di cambiare le cose.

BLVCK apre con un testo d’impatto che si rivolge a una certa realtà cittadina, tra provocazione e monito.

Grabe trasforma la narrazione in un inno all’unità: un invito a fare squadra, ad allearsi per superare insieme il buio.

Raspa, con il suo stile riflessivo e tagliente, si cala in una figura simbolica che agisce nell’ombra, proponendo un’alternativa alla rabbia cieca: usare la musica come valvola di sfogo, come strumento per andare controcorrente rispetto alla negatività diffusa.

Il ritornello, volutamente aggressivo sia nella forma che nel suono, restituisce l’atmosfera cupa e surreale che aleggia nei quartieri descritti: quasi un cortometraggio sonoro, dove la città diventa palcoscenico e metafora.

“BANG” è un progetto nato da un trio improvvisato, ma estremamente coeso, che ha scelto di raccontarsi su una traccia unica, intensa e significativa. Un pezzo che non cerca facili provocazioni, ma che spinge alla riflessione, attraverso un linguaggio diretto e una produzione curata.

Raspa – Biografia

Raspa, nome d’arte di Raffaele, è un artista classe 1996 originario di Belluno. Dopo gli inizi come batterista in band punk e metal, si avvicina al rap trovando nella scrittura un modo per elaborare emozioni profonde e personali.

Il suo stile si distingue per la veridicità dei testi, spesso autobiografici, capaci di affrontare temi universali con linguaggio diretto e autentico. Artista versatile e autocritico, alterna brani intensi e introspettivi a pezzi più leggeri e coinvolgenti.

Con una forte attitudine live e una narrazione sincera, Raspa porta in musica il suo vissuto, convinto che la verità sia la forma più potente di espressione.

BISMUTO (Maschera) (2023) – Singolo che affronta il tema dell’identità e delle maschere sociali.

(2023) – Singolo che affronta il tema dell’identità e delle maschere sociali. È Tutto Sbagliato (2024) – Brano che esplora le contraddizioni della vita moderna.

(2024) – Brano che esplora le contraddizioni della vita moderna. Backstage (2025) – Ultimo singolo che racconta la storia di un artista che ha trasformato le sfide in forza creativa.Segui Raspa su:

