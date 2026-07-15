Pride Village 2026: Mousse T., Populous e Chadia Rodriguez dal 15 al 18 luglio

Dal 15 al 18 luglio la Fiera di Padova si accende tra house internazionale e racconto: in consolle si alternano Mousse T. per SuperstarR e Populous, mentre il weekend si chiude con il live di Chadia Rodriguez, il DJ set delle Strulle e il talk con Paolo Stella per la presentazione di True.

Una settimana tra house internazionale, sound design e racconto al Pride Village, il grande festival estivo inclusivo del Nord Italia organizzato da Heddy Media alla Fiera di Padova. Da mercoledì 15 a sabato 18 luglio il cartellone porta in consolle Mousse T. e Populous, sul palco Chadia Rodriguez, e chiude la settimana con il DJ set delle Strulle e il talk con Paolo Stella per la presentazione di True.

Clubbing al Pride Village

Chi cerca relax e convivialità trova spazio nel Village Garden, l’area verde nel cuore del festival dedicata ad aperitivi, after dinner e socialità, tra zone living, un’enoteca, una gineria e una caffetteria. Anche la cena ha il suo spazio, con le proposte di Bgall, Chupa, Borboni Pizzeria Napoletana, Il bello del caffè, Bar Anima, Oste del Vino, Food Place, Match Music Cafè e Pasta Village. Completa l’offerta l’Area Sport curata da Alberto Franceschini, con campi da basket e calcetto aperti a esibizioni professionali, prenotazioni e iscrizioni ai tornei.

Chiude la serata il set di ovreN, dj e producer specializzato in sonorità progressive, electro e future bass.

SuperstarR: il DJ set di Mousse T.

Torna, giovedì 16 luglio, a partire dalle 21.30, SuperstarR, la rassegna dedicata ai protagonisti della scena dance internazionale e italiana. Protagonista della House Night è Mousse T., dj e produttore tedesco tra i pionieri della house music in Germania insieme a colleghi come Boris Dlugosch, DJ Tonka e Ian Pooley. Nel 1993 fonda l’etichetta Peppermint Jam Records, con cui firma produzioni e remix per artisti come Michael Jackson, Ziggy Marley e Randy Crawford, ottenendo una nomination ai Grammy come miglior remixer. Nel 1998 arriva il successo mondiale di Horny, seguito l’anno dopo da Sex Bomb, scritto e prodotto insieme a Tom Jones. In Italia ha firmato Il grande Baboomba per Zucchero Fornaciari e diretto l’orchestra per Apri tutte le porte di Gianni Morandi, brano che nel 2022 ha portato l’artista bolognese al terzo posto del Festival di Sanremo. La sua attività prosegue oggi tra produzioni, residency internazionali e una recente collaborazione con Bootsy Collins per il remix di Bubble Pop.

Il DJ set di Populous

Sale in cabina, venerdì 17 luglio, Populous, alias di Andrea Mangia, producer e sound designer laureato in musicologia, tra le voci più eclettiche e riconosciute della scena elettronica italiana a livello internazionale. Esordisce nel 2003 con l’album Quipo per l’etichetta berlinese Morr Music, a cui seguono Queue for Love e Drawn in Basic. Nel 2014 pubblica Night Safari, accolto con favore dalla critica internazionale, e nel 2017 Azulejos, che rilegge la cumbia sudamericana in chiave elettronica. Nel 2020 esce l’album W, che include House of Keta, brano realizzato con M¥SS KETA come omaggio alla cultura ballroom e voguing. Populous firma inoltre sound design e colonne sonore per brand come Gucci, Vivienne Westwood, Isabel Marant ed Elie Saab. Ad affiancarlo in consolle i resident Mattia Matthew e Mads.

Pride Village, sabato 18 luglio: Chadia Rodriguez, Paolo Stella e le Strulle

Tre gli appuntamenti che animano il Village sabato 18 luglio. Sul palco sale Chadia Rodriguez, rapper e cantautrice tra le voci più riconoscibili della scena urban italiana, considerata una delle pioniere del rap esplicito al femminile nel panorama mainstream nazionale. Esordisce nel 2018 con singoli virali che le portano rapidamente collaborazioni con artisti affermati ed esibizioni nei principali club e festival italiani. Nel 2021 pubblica l’album Avere 20 Anni, il suo debutto ufficiale, seguito da singoli e collaborazioni come Preferisco te con Cara, Criminale con Smookid e, più di recente, Sugar Daddy, Griselda e Nel Prime. Ad accompagnare la serata il DJ set delle Strulle, collettivo queer attivo dal 2007 e ideatore di Metalesbo, il più grande party “queer women only” d’Italia e tra i maggiori d’Europa. Con oltre 1.500 party organizzati, le Strulle hanno portato la loro musica in club come il Cocoricò di Riccione e al Girlie Circuit di Barcellona, condividendo la consolle con nomi internazionali dell’EDM come Afrojack, Martin Garrix e Axwell Ingrosso. Spazio anche al talk con Paolo Stella, attore, creator e interior designer, per la presentazione del suo nuovo libro True, che riprende e completa la storia raccontata nel suo bestseller d’esordio Meet me alla boa. Tra i suoi libri successivi, Per caso (tanto il caso non esiste), La luna piena delle fragole e Colleziona attimi di altissimo splendore, scritto insieme a Paolo Borzacchiello.

Pride Village: informazioni e biglietti

La XIX edizione del Pride Village è organizzata da Heddy Media con il patrocinio del Comune di Padova.

Partner del Village sono: Absolut Vodka, Absolut è stata tra i primi brand al mondo a sostenere apertamente la comunità LGBTQIA+ già nei primi anni ’80, quando ancora nessun altro lo faceva. Campari, Doreca, Heineken, Pepsi, Pernod Ricard e Red Bull.

Prevendite e informazioni sono disponibili su Ticketmaster e sul sito www.pridevillage.it.

Programma completo

www.pridevillage.it