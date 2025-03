Premio Salerno Jazz – il 20 marzo al Teatro Verdi di Salerno

Otto grandi jazzisti saliranno sul palco del Teatro Verdi di Salerno giovedì 20 marzo, ore 21, per la terza edizione del Premio Salerno Jazz , accompagnati dalla Salerno Jazz Orchestra.

L’evento vedrà protagonisti:

il trombettista Giovanni Amato;

la cantante Simona Bencini;

i sassofonisti Francesco Cafiso e Max Ionata;

e il chitarrista Antonio Onorato;

il cantante Tony Momrelle;

il pianista Danilo Rea;

il cantante Walter Ricci;

A condurre la serata, Nick the Nightfly e Concita De Luca. La direzione artistica è di Stefano Giuliano. Ciascuno degli otto artisti riceverà l’opera simbolo del premio, una scultura realizzata dal maestro ceramista Antonio D’Acunto.

Il costo dei biglietti va da 10 a 30 euro, info 089 662 141

Prevendite: https://www.vivaticket.it https://www.premiosalernojazz.it

Salerno è da tempo riconosciuta come una delle capitali del jazz italiano. Enrico Rava, il jazzista italiano più celebre ne ha sempre riconosciuto il primato su altre città. Un feeling di cui si è soliti far risalire le origini al 1943, quando il jazz si diffuse in zona in seguito all’Operazione Avalanche, lo sbarco degli Alleati anglo-americani sulle coste salernitane. Il Premio Salerno Jazz rende omaggio a questa tradizione.

I premiati

Giovanni Amato

Nato a Nocera Inferiore, si avvicina alla tromba grazie al padre, appassionandosi al jazz attraverso la sua collezione di dischi. A 16 anni entra nell’ensemble di Antonio Golino. Dal 1990 avvia un’intensa attività concertistica che lo porta nei principali circuiti jazz italiani e internazionali, collaborando con artisti come Steve Grossman, Dee Dee Bridgewater, Jerry Bergonzi, Peter Erskine, Tony Scott, Diane Schuur, Giovanni Tommaso, Roberto Gatto, Dado Moroni, Danilo Rea e Francesco Cafiso.

Simona Bencini

Voce storica dei Dirotta su Cuba, con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 1997, ospite l’armonicista Toots Thielemans . Nel 2003 intraprende la carriera solista, pubblicando nel 2005 l’album Sorgente . Nel 2006 è di nuovo a Sanremo con il brano “Tempesta” scritto insieme a Elisa. Dal 2010 al 2011 interpreta Maddalena nel musical Jesus Christ Superstar. Nel 2012 la re-union dei Diretta su Cuba e nel 2021 un nuovo album solista, Unfinished.

Francesco Cafiso

Sassofonista siciliano, classe 1989, si afferma tredicenne al Pescara Jazz Festival, attirando l’attenzione di Wynton Marsalis, con cui si impegna in un tour europeo.

La sua attività non conosce soste:

2004: ospite al Festival di Sanremo;

2005: vince il New Star Award della rivista Swing Journal e nel referendum Top Jazz della rivista Musica Jazz come migliore talento dell’anno;

della rivista Swing Journal e nel referendum della rivista Musica Jazz come migliore talento dell’anno; Suona con Dave Brubeck, Cedar Walton, Joe Lovano, Kenny Wheeler, Enrico Rava, Stefano Bollani;

2006: si diploma in flauto traverso all’Istituto Vincenzo Bellini di Catania;

2009: suona a Washington per il Martin Luther King Day e le celebrazioni in onore del Presidente Obama;

e le celebrazioni in onore del Presidente 2013: rappresenta l’Italia per l’ Anno della cultura italiana negli USA;

2015: registra tre album “Banda”, “Contemplation” e “Twenty Cents per Note”;

2019: registra con la London Symphony Orchestra l’album Irene of Boston – Conversation avec Corto Maltese;

l’album Irene of Boston – Conversation avec Corto Maltese; 2022: Sergio Mattarella gli conferisce l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Max Ionata

Tra i più importanti sassofonisti italiani contemporanei, ha condiviso il palco con Steve Grossman, Mike Stern, Roberto Gatto, Enrico Pieranunzi, Gegè Telesforo, Mario Biondi, Ornella Vanoni e Vinicio Capossela. Max Ionata ha al suo attivo oltre novanta album e quattordici incisioni a suo nome tra cui il recente Rewind, con il suo Hammond Trio.

Antonio Onorato

Chitarrista di Torre del Greco, ha pubblicato circa 40 album ,jazz-rock, tradizione partenopea, musica afro-americana, medio-orientale e brasiliana. È l’unico musicista al mondo a suonare la Breath Guitar (chitarra a fiato). Ha collaborato con Pat Metheny, Franco Cerri, Pino Daniele, Gerald Cannon, Enrico Rava e Toninho Horta .

Tony Momrelle

Voce degli Incognito, leggendaria band britannica di acid jazz, ha collaborato con Elton John, Sade, Gloria Estefan, Celine Dion, Janet Jackson, Gwen Stefani, Robert Palmer. Cantante e compositore, comincia a studiare musica a soli otto anni, entrando poi in un coro gospel. A diciotto anni, firma il suo primo contratto discografico. Da questo momento la sua carriera decolla: durante un tour in Giappone con gli Incognito, Momrelle riceve una telefonata da Stevie Wonder, che si gli fa i complimenti dichiarandosi suo fan.

Danilo Rea

Nato a Vicenza nel 1957. Studia al Conservatorio di Santa Cecilia, dove si diploma e insegna fino al 2017. Esordisce con il Trio di Roma insieme a Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto e intanto suona il piano per molte star della canzone italiana tra cui Mina, Gino Paoli (fondamentali per la carriera del cantautore i dischi e i tour in coppia), Claudio Baglioni, Pino Daniele, Domenico Modugno, Fiorella Mannoia, Roccardo Cocciante, Renato Zero, Gianni Morandi e Adriano Celentano. In ambito jazz collabora con Chet Baker, Lee Konitz, Steve Grossman, Bob Berg, Gato Barbieri, Brad Mehldau.

Walter Ricci

Cantante e pianista napoletano, scopre il jazz a 12 anni e a 14 fonda il suo primo quartetto.