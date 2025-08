“Nodi” è il nuovo EP di Colombo, tutto in italiano!

Il nuovo e magnetico progetto in italiano di Colombo, l’alter ego del musicista, songwriter e compositore Alberto Travanini, iniziato ad aprile 2024 con la pubblicazione del singolo “Uomini forti“, culmina finalmente nella pubblicazione del suo nuovo disco “Nodi“, disponibile da venerdì 25 luglio 2025 su tutte le piattaforme digitali per Needa Records: una sintesi del percorso di Colombo degli ultimi 3 anni, prima di tutto dal punto di vista musicale, perché rappresenta l’unione tra la sua anima classica, pianistica, e quella più pop ed elettronica. A volte una prende il sopravvento sull’altra, a volte invece trovano un perfetto equilibrio. È un disco in italiano che ha reference prevalentemente internazionali, che vanno da James Blake a Sampha e Bon Iver.

Allo stesso tempo, è anche un riassunto del suo percorso di vita e di quello che Alberto Travanini ha scoperto e vissuto avvicinandomi ai 30 anni: ci sono le aspettative sociali e la mascolinità (“Uomini forti“), il rapporto con la sessualità (“Libido“), l’innamoramento cieco (“Arancio“), la crisi di coppia (“Unisono“), l’abbandono (“K“) e la voglia di leggerezza quando dentro c’è la tempesta (“Lucido“).

Non si tratta di semplici esperienze: questi sono i miei nodi, ovvero tanti elementi che compongono la mia vita e derivano da una lunga strada, durante la quali si sono intrecciati, coinvolgendosi l’un l’altro: la composizione finale di questi nodi rappresenta la mia vita interiore. Alcuni di questi nodi ho cercato di scioglierli, altri sono ancora avviluppati: questo disco è anche un tentativo di fare un punto e fare i conti con me stesso.

SCOPRI “NODI”: https://orcd.co/nodi_colombo

Foto: Elena Grandi (IG @helenagrandi)

BIO:

Nasce a Brescia nel 1994, dai primi anni si avvicina allo studio del pianoforte. Si laurea in pianoforte presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma col massimo dei voti. Dall’età di 15 anni affianca al pianoforte classico, lo studio della vocalità moderna nelle sue diverse espressioni, che prosegue con l’approfondimento del canto jazz presso il Conservatorio di Milano. Si esibisce come pianista, tastierista, cantante in diversi contesti e formazioni, spaziando in vari generi, dalla classica al pop, dal cantautorato al rock. Vincitore del Premio Ugo Calise 2019 per la nuova canzone d’autore, finalista di Area Sanremo 2018, Vibra Song Contest, Contesto Indie e ProScenium Festival di Assisi 2021. Nel 2023 esce invece “Where Children Strove”, un concept album di pop neoclassico interamente dedicato alle poesie di Emily Dickinson.

“Uomini forti” è il primo capitolo di un nuovo progetto in italiano, pubblicato ad aprile 2024, che culmina nella pubblicazione del suo nuovo EP “Nodi“, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Needa Records, da venerdì 25 luglio 2025.

