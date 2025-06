Nel cuore dei Sassi di Matera nascono il festival Matera Jazz Guitar Days e il “Premio Angelo Carriero” per giovani chitarristi

Nasce ufficialmente il festival Matera Jazz Guitar Days, un evento promosso dall’Associazione AquaMater ETS con la collaborazione dell’Associazione Jazzistica Materana Mifajazz e di Jando Music, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti della chitarra jazz e portare nella città di Matera grandi artisti nazionali e internazionali.

Il festival si terrà il 13 e 14 settembre 2025 nel cuore dei Sassi di Matera, Patrimonio Unesco, in una location mozzafiato: gli ipogei millenari AquaMater, gioielli incastonati nei Sassi con balconata di affaccio sul suggestivo scenario della Murgia Timone e delle chiese rupestri. È un ampio sito coperto e scoperto sovrastante la “scala del cinema”: un luogo che ha fatto innamorare molti registi internazionali tra cui Pier Paolo Pasolini (Il Vangelo Secondo Matteo), William Wyler (Ben-Hur), Francesco Rosi (Cristo si è fermato a Eboli), Mel Gibson (The Passion), Cary Fukunaga (007 – No time to die).



Durante la due giorni, le antiche pietre e i vicoli suggestivi della città amplificheranno le emozioni del jazz, offrendo un’esperienza che va anche oltre la musica.

Il festival è patrocinato da: Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Matera, CAI Matera, Matera Welcome, Matera 2019 Open Future.

La direzione artistica è curata dal chitarrista Dino Plasmati.

Il premio rivolto a giovani chitarristi jazz

Nell’ambito del Festival, è istituito il Premio Angelo Carriero, un concorso musicale rivolto a musicisti emergenti tra i 18 e i 30 anni, italiani e stranieri, che offre un’opportunità concreta di crescita professionale. Il vincitore della prima edizione del Premio riceverà la copertura integrale della retta di iscrizione alle Berklee Clinics at Umbria Jazz (edizione 2026) e il 50% del costo dell’alloggio in una struttura convenzionata.

Il concorso è dedicato alla memoria di Angelo Carriero, scomparso prematuramente portandosi nel cuore, “come in un accordo” la passione per la chitarra jazz e per la vela.



La giuria della prima edizione sarà presieduta dal celebre chitarrista Eddy Palermo, affiancato da una commissione di esperti, musicisti e docenti. I criteri di valutazione comprenderanno qualità artistica, originalità, tecnica strumentale, capacità interpretativa e padronanza del linguaggio jazzistico.

Per partecipare è necessario inviare entro il 20 agosto 2025 un video della durata massima di 3 minuti che metta in luce le capacità improvvisative e interpretative del candidato. Oltre al video, la candidatura deve includere un curriculum aggiornato, una fotografia recente e tutta la documentazione prevista dal regolamento.

I tre finalisti selezionati saranno invitati ad esibirsi dal vivo il 13 e 14 settembre 2025 a Matera, durante il festival Matera Jazz Guitar Days, dove verrà decretato il vincitore del Premio.

Informazioni e iscrizioni:

Form di iscrizione: https://forms.gle/BkopnysvQhVpDA6FA

Info: www.materajazzguitardays.it

Contatti: Email: materajazzguitardays@gmail.com Tel. +39 328 168 0399

Organizzazione e partner

L’Associazione AquaMater ETS è l’ente promotore principale del Matera Jazz Guitar Days, si occupa dell’organizzazione generale e della promozione dell’evento con l’obiettivo di creare un appuntamento annuale di prestigio.

L’Associazione Jazzistica Materana Mifajazz, che da anni si dedica alla diffusione della cultura jazzistica a Matera e in Basilicata, collabora con passione e competenza alla realizzazione dell’evento, portando la sua profonda conoscenza del mondo del jazz e la sua radicata presenza nella scena musicale locale.

Jando Music è una factory che dal 2011 produce dischi e spettacoli, con protagonisti grandi jazzisti del panorama italiano.

Matera Jazz Guitar Days è patrocinato da: Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Matera, CAI Matera, Matera Welcome, Matera 2019 Open Future.

Ringrazia per il supporto: FAI Delegazione Matera, Fondazione Zetema Matera, MUSMA Museo della Scultura Contemporanea Matera, Casa Ortega, Synchronos Generatori di Cultura.

Main Sponsor: Green Resources Value

Collaborazione: MifaiJazz, Jando Music, Accademia della pasta lucana

Fiorenza Gherardi De Candei – tel. 328.1743236 email info@fiorenzagherardi.com