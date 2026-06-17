Musikè: Karima in concerto a Villa Badoer

Venerdì 19 giugno alle 21.30, nel giardino di Villa Badoer a Fratta Polesine (RO), Musikè conclude la stagione 2025-2026 con Karima in concerto: unica data veneta del tour legato all’album “Canta Autori”, dedicato ai grandi cantautori italiani.

Venerdì 19 giugno 2026 alle 21.30, nel giardino di Villa Badoer a Fratta Polesine (RO), a concludere la stagione 2025-2026 di Musikè, rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, sarà il concerto di Karima, unica data veneta del tour estivo dell’artista.

Musikè chiude la stagione con Karima e Canta Autori

Karima eseguirà dal vivo i brani di Canta Autori (Jando Music | Via Veneto Jazz), un ritorno alle sue radici attraverso suoni, colori ed emozioni della grande canzone italiana. Con questo album Karima si avvicina con amore e rispetto ai cantautori che hanno lasciato il segno nella musica e nella cultura del nostro Paese, restituendo i loro brani in una versione personale e intima, passionale ed energica.

«Questo progetto vuole raccontare un pezzo di storia di musica italiana, rispettando le melodie per le quali siamo così famosi in tutto il mondo, ma senza togliere le venature di quel mondo black in cui mi sono sempre sentita a casa e ormai sono conosciuta», racconta Karima. «Una delle spinte più forti che mi ha portato a ideare questo album è stata quella del pubblico, che ha sempre risposto con entusiasmo alle mie interpretazioni di brani italiani durante i miei concerti, indicandomi una nuova via da percorrere. A questo punto della mia vita avevo bisogno di nuove sfide: ho gettato il cuore oltre l’ostacolo e mi sono messa alla prova in un repertorio che ho sempre amato.»

Il repertorio: la grande canzone italiana

Sono i tratti distintivi di una cantante che fin dai primi passi artistici si è accostata con naturalezza alla musica black, al gospel e al jazz, dimostrando una versatilità e una capacità di muoversi tra linguaggi diversi che in Canta Autori trovano una nuova casa. Il repertorio attraversa firme e brani che hanno fatto la storia della musica italiana: Anna e Marco di Lucio Dalla, Anna verrà e Che ore so’ di Pino Daniele, Il nostro concerto di Umberto Bindi, Prendila così di Lucio Battisti, e ancora Domenico Modugno, Francesco De Gregori, Mario Venuti, Edoardo De Crescenzo. Nell’album Nino Buonocore canta con Karima la sua Scrivimi, Fabio Concato duetta con lei in Buonanotte a te.

Gli arrangiamenti sono firmati dal pianista Piero Frassi, che collabora con Karima da oltre vent’anni. A completare la formazione sono Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria, sezione ritmica con cui la cantante livornese ha costruito un’intesa affiatata, maturata in anni di concerti e di ricerca condivisa.

Musikè 2025-2026: Karima, una carriera tra jazz e teatro musicale

Karima è l’unica cantante italiana per cui Burt Bacharach abbia scritto brani originali, che sono confluiti nel suo primo album, registrato a Los Angeles. Ha aperto i concerti di Whitney Houston e John Legend, ha rappresentato l’Italia con Umbria Jazz nei festival internazionali e ha portato il progetto Close to You al Teatro dell’Opera di Pechino. Nel 2017 ha interpretato Rachel nel musical The Bodyguard, il ruolo reso celebre da Whitney Houston nel film omonimo.

Sotto il cielo d’inizio estate, nel giardino di una delle ville più belle del Palladio, la grande canzone italiana torna a vivere con una voce dal suono inconfondibile.

Informazioni e biglietti

Biglietto unico 10 euro, più prevendita e commissioni. Biglietti in vendita su ticketone.it e al botteghino un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Per informazioni: info@rassegnamusike.it | www.rassegnamusike.it

Musikè è un progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Direzione artistica: Alessandro Zattarin

Organizzazione: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo / IMARTS – International Music and Arts