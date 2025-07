Michele Bonomini pubblica “Sarcastico”, il sesto album

E’ disponibile dal 23 luglio 2025 il nuovo album del cantautore veronese Michele Bonomini, il sesto della sua produzione, che arriva a circa un anno di distanza dal precedente “Nessuna meta dove andare” e si presenta con il titolo di Sarcastico.

Abbiamo interloquito con l’artista riguardo questo suo nuovo lavoro, chiedendo com’è nato il progetto.

Ci risponde Bonomini: «È nato semplicemente dalla volontà di farlo, mettermi lì con il pensiero per buttare giù dei testi. Qualcosa che sfiorasse la recente globalizzazione dei social.

Sono arrivati degli appunti ironici, da lì qualche melodia. E piano piano una canzone e poi un’altra fino a comporne otto. La nona, invece, è risuscitata all’ultimo dai vari fogli, tentativi mai conclusi sparsi qua e là nel tempo, quindi rielaborata.

Canzoni sbocciate spontaneamente senza inseguire il consenso altrui, registrate in un primo momento voce e chitarra nella piccola mansarda dove abito, poi lavorate agli arrangiamenti da Giovanni D’Iapico.

Ho scritto questi pezzi cercando di fare uscire una parte più ironica e un pochino sarcastica di me, per esempio senza citare in eccesso la parola “amore”, anzi, solamente una volta, se ci penso quasi un primato.

Ma ho comunque concepito tutto con un amore nascosto, che poi è l’amore di sempre, impossibile da poter schivare. Il titolo del concept nasce dalla prima canzone e l’abbiamo pensato insieme con il poeta cantautore Marco Ongaro, dopo l’ascolto del disco».

Ascolta il disco “Sarcastico”:

Prosegue l’artista: «C’è un distacco stilistico rispetto a “Nessuna meta dove andare”, sono tornato a scrivere tutto con la chitarra un foglio e una penna dentro la piccola mansarda, o cantando all’improvviso: in attesa al semaforo rosso, passeggiando in un supermercato, fuori da un bar ecc ecc. Ho deciso di fare un album diverso con nove canzoni che potessero legarsi tra loro. Il cosiddetto Concept. Il tutto in poco tempo, ristretto, come l’album stesso. Solo 30 minuti circa in tempi in cui si tendono a sfornare dischi ipertrofici gonfi di superflui brani riempitivo. – E ancora – Tutto questo creato circa un anno fa, in un breve periodo in cui il mio stato interiormente inquieto aveva mollato un po’ la presa. Ne ho approfittato velocemente. Meno intimismo, senza ricami personali, temi a cui rimango però in ogni caso legato. Scherzosamente qualche critica in più. Ripeto, volevo probabilmente far conoscere anche un’altra parte di me.»

Come al solito Bonomini si contraddistingue per una particolare originalità rispetto alle tendenze attuali del mercato: «In alcuni punti potrei definirlo una sorta di encomio al sarcasmo, che diviene anche una forma di attacco preventivo, o altresì uno scudo, con un mondo ed una società dove onestamente mi ritrovo a volte ai margini. Barcollo, considero, senza trovare soluzioni. Poi compongo e canto. Ecco tutto sommato la mia posizione».

Sul fatto di non fare per forza ciò che possa piacere agli altri, il cantautore precisa:

«Sarebbe snaturarsi per quanto mi riguarda. In definitiva credo sia giusto fare le cose che conquistano te stesso perché se lo devi fare forzatamente per il consenso altrui vai incontro ad una castrazione artistica.»

Il nuovo lavoro è composto da nove nuove canzoni, tutte firmate sia per il testo e sia per la musica da Michele Bonomini, accompagnato dalla sua chitarra acustica durante le registrazioni. Gli arrangiamenti sono stati invece curati dal riconosciuto talento di Giovanni D’Iapico.

Sarcastico, prodotto dall’etichetta Pusk Records, è da oggi disponibile nei maggiori Store digitali e acquistabile su Bandcamp.

Sarcastico

Sarcastico

Felicemente ignoranti

Una gang (non artificiale) di vedove

Fotografando piatti

Il blocco (Smartphone e ascensore)

Omologato

Notte, celebri morti e fantasia

Era la macchina di mio padre

Una donna infermiera

Credits

Testi e musiche: Michele Bonomini

Michele Bonomini Voce e chitarra acustica: Michele Bonomini

Michele Bonomini Arrangiamenti e mixaggio: Giovanni D’Iapico

Giovanni D’Iapico Fotografie: Julia da Campo Ph

Biografia

Michele Bonomini (Verona 15/09/1975) è un cantautore. Inizia a scrivere canzoni e poesie fin da ragazzino, come attività spontanea.

Successivamente a qualche esperienza live pubblica il suo primo album nel 2018 “Tra i petali falciati” a cui seguirà il secondo nel 2020 con il long Playing “Perdonami”.

Nel frattempo, pubblica alcuni singoli, fino alla nascita nel Novembre del 2022 del terzo album “Canzoni dalla mansarda”, recensito positivamente dalla critica specializzata.

Nel settembre 2023 “In dialogo et luce”, il quarto album dell’artista composto in omaggio alla memoria del padre.

Brani come “Ora ed Ancora” e “Delirio Seneca” hanno dentro uno spirito grunge e un cantato alla Giovanni Lindo Ferretti che ci riportano all’epoca d’oro del nostro cantautorato punk-rock. (Da Rockit).

E’ l’alba”. Qui, dove lui è solo con il suo pianoforte, escono anche alcune calde sonorità della sua voce che questa solitudine e la sua grande sensibilità riescono a mettere in risalto. (Da Blog della musica).

“Nessuna meta dove andare” del Giugno 2024 è il quinto lavoro in studio dove è contenuto il singolo Esclusi.

“Quattro minuti d’ascolto per una composizione forte e imponente nelle sue scarnificazioni: voce e piano a disegnare i tratti di un canto dedicato agli ultimi, a quelle persone relegate su posizioni marginali da una vita sempre più inquadrata e appiattita dalla forza della routine che giustifica una inumana normalità. Questo solido e pregnante impianto concettuale giunge ai timpani dell’ascoltatore impattando con magnetismo d’autore, restituendo tutta quella forza e lucidità che solo un creativo navigato nei mari dell’arte può portare in dote a chi sceglie di dare attenzione a questa traccia.” (Da Rockit).

Ora ecco Sarcastico, sesto album.

Streaming

Bandcamp: https://michelebonomini.bandcamp.com/album/sarcastico

Apple: https://music.apple.com/it/album/sarcastico/1828786489

Youtube: https://youtube.com/channel/UC8EbhFf2JkyIUC8LIkX-n8A?si=FOni3A3pZxMv76bF

All links: https://linktr.ee/michele1010