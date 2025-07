Lost Antimo, “We Are So Afraid But Insist” | INTERVISTA

Esordio potente e viscerale per i Lost Antimo, giovane band bolognese che con l’EP “We Are So Afraid But Insist” scava nelle inquietudini di una generazione. Sei tracce tra pop-punk e alternative, unite da un’urgenza emotiva che trova forza nell’ironia, nell’introspezione e nella voglia di resistere.

Cosa rappresenta per voi questo primo EP dal punto di vista personale e collettivo?

Un grande orgoglio personale e un punto di partenza, per poter creare altra musica e farla conoscere a più persone possibili.

Il titolo “We Are So Afraid But Insist” ha una doppia lettura. Come convivono ironia e profondità nel vostro progetto?

Ci piace scherzare, cerchiamo sempre di divertirci al massimo (basta guardare i nostri reel su Instagram), ma siamo anche in grado di essere seri e pensare al futuro.

Quanto c’è di autobiografico nei testi e quanto invece nasce da uno sguardo più generazionale?

La maggior parte dei testi nasce dall’ispirazione di pochi versi, che arrivano come flash nella mente. L’impronta è quindi autobiografica, che poi si evolve in testi più personali, oppure che cerchiamo di rendere universali. Siam sicuri che tante emozioni che consideriamo personali siano in realtà condivise da tanti, ci piacerebbe molto che chi ci ascolta si rispecchiasse nei nostri brani.

In “All Messed Up” affrontate ansie legate al futuro. Quanto incidono queste emozioni nella vostra scrittura?

Nelle nostre canzoni cerchiamo sempre di trasmettere una carica emotiva di fondo. “All Messed Up” vuole essere un grido per sensibilizzare le persone al futuro, dobbiamo fare qualcosa per riportare la terra sulla retta via. Spesso ci sembra che le nostre azioni possano sembrare insignificanti in mezzo a 8 miliardi di persone, ma è dal piccolo che possiamo iniziare a cambiare qualcosa. Altrimenti finiremo con l’essere…. “all messed up”.

Come vedete la vostra evoluzione musicale dopo questo esordio?

Difficile dirlo, sicuramente continueremo a scrivere e a fare musica che ci possa far divertire, sperando di poter far appassionare anche tutti voi.

Qual è il vostro più grande obiettivo come band, oggi?

Suonare tanti concerti e far cantare e ballare più gente possibile! Ci vediamo al prossimo concerto!