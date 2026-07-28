LILITH FESTIVAL 2026 a Genova dal 30 luglio all’8 agosto

La XV edizione del Lilith Festival della Musica d’Autrice si terrà nella splendida cornice di Villa Durazzo Bombrini, a Genova Cornigliano. Il festival rappresenta la principale rassegna nazionale dedicata alle pari opportunità nel mondo della musica, un appuntamento che unisce concerti, incontri e riflessioni sul ruolo delle donne nel panorama musicale.

In esclusiva per l’Italia, il 31 luglio salirà sul palco Beth Orton, una tra le artiste più influenti della scena internazionale degli ultimi trent’anni. Pioniera della folktronica e protagonista dell’alternative folk, nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di The Chemical Brothers, Burt Bacharach, Emmylou Harris, Ryan Adams e William Orbit. Le sue candidature ai Mercury Prize e ai BRIT Awards testimoniano un percorso artistico che l’ha resa un punto di riferimento per intere generazioni di musiciste e songwriter.

Video del brano Forever Young (Beth Orton).

Inoltre l’8 agosto sarà la volta di Anna von Hausswolff, compositrice, organista e pianista. L’artista svedese, è apprezzata a livello internazionale per la sua capacità di fondere musica contemporanea, drone, elettronica, art rock e sperimentazione sonora in uno stile inconfondibile, intenso e profondamente evocativo.

Video del brano Stardust (Anna von Hausswolff)

Il programma completo del Lilith Festival:

30 luglio – Mille – Opening act: Lucilla e La Vie On Road, Lobina.

Opening act: Lucilla e La Vie On Road, Lobina. 31 luglio – Beth Orton (esclusiva nazionale) – Opening act: Roberta Barabino, Irene Manca.

(esclusiva nazionale) – Opening act: Roberta Barabino, Irene Manca. 1 agosto – Sarafine – Opening act: Doolia, Gama.

Opening act: Doolia, Gama. 2 agosto – Lilith Revolution – Convention nazionale dedicata alle pari opportunità nella musica, con panel serale aperto al pubblico a cura di Ginevra Nervi e Jessica De Pascale. Ingresso libero.

Convention nazionale dedicata alle pari opportunità nella musica, con panel serale aperto al pubblico a cura di Ginevra Nervi e Jessica De Pascale. 8 agosto – Anna von Hausswolff – Opening act: Charlie Risso, Blu Mamuth.

Informazioni:

Località: Villa Durazzo Bombrini – via Lodovico Antonio Muratori 5, Genoa

Prevendita dei biglietti sul sito: Lilith Festival

Per ulteriori dettagli scrivere a: lilithfestival@gmail.com