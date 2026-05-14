Katia Schiavone: esce “This is New” per la Wow Records

Da venerdì 15 maggio 2026 disponibile in formato digitale.

Pubblicato dall’etichetta indipendente Wow Records, presente soltanto sulle piattaforme digitali da venerdì 15 maggio, This is New è il primo disco da leader della talentuosa chitarrista jazz Katia Schiavone, affiancata in questo lavoro da due musicisti fra i più apprezzati in Francia: Fabien Marcoz al contrabbasso e Philippe Soirat alla batteria, oltre alla presenza da ospite del cantante Mario Ponce Enrile in Once in a While.

Nel CD sono presenti sette brani, tutti calorosi omaggi ad alcune fra le figure più iconiche della storia del jazz: Tom McIntosh (Cup Bearers), Harold Mabern (A.O.N.), Kurt Weill e Ira Gershwin, (This is New), Horace Silver (Sweet Stuff e Silver’s Serenade), Michael Edwards (Once in a While) e Cedar Walton (Bremond’s Blues).

“This is New” nasce da una stimolante sintesi incentrata sull’esperienza parigina e sui vari viaggi in Inghilterra e negli Stati Uniti che hanno caratterizzato la vita artistica di Katia Schiavone negli ultimi dieci anni. Questo album, che strizza l’occhio alle produzioni newyorkesi degli anni Ottanta e Novanta, è frutto di una succulenta (ri)lettura di alcuni standard concepita nel segno di un sound di gruppo omogeneo, ben definito, in cui l’intera sezione ritmica gioca un ruolo fondamentale. L’idea di rendere omaggio a pianisti del calibro di Horace Silver, Harold Mabern e Cedar Walton, invece di tributare i chitarristi della tradizione jazzistica, rappresenta l’intenzione di fondere melodia, armonia e ritmo in un unico suono, attraverso cui l’interplay e il feeling fra lei, Marcoz e Soirat possano essere enfatizzati.

Katia Schiavone descrive così la sua prima fatica discografica: «Ho maturato l’idea di questo album nel tempo. Per anni ho immaginato e visualizzato il suono che potesse avere, stilato liste di brani, strumenti e musicisti, finché non ho trovato la combinazione giusta, un’intuizione che mi ha dato il la per finalizzare in brevissimo tempo il lavoro e dare finalmente vita a questo progetto. Non avevo mai suonato con Fabien Marcoz e Philippe Soirat insieme nello stesso gruppo, ma come spesso accade negli ambienti del jazz, mi è capitato di collaborare con loro in diversi contesti da sideman. Il suono di Philippe è inconfondibile e il suo stile dinamico e aperto è sempre stato ciò che ricercavo: un’interazione continua, continui spunti ritmici, un tempo che si sposta e ritorna al centro come un’onda del mare. Con un tipo di playing del genere era necessario un contrabbassista solido, preciso e affidabile, qualcuno che mantenesse “la strada”, come dicono i francesi, ma con classe ed eleganza. Fabien Marcoz è il tipo di contrabbassista adatto per questo lavoro: una colonna portante. Così è nato This Is New. E ne sono immensamente felice, perché mi ha dato la possibilità di esprimere me stessa e l’idea che avevo dei brani selezionati per il repertorio».

Biografia

Eccellente conoscitrice del linguaggio e della pronuncia jazz, agile nel fraseggio di chiara matrice boppistica, dalla musicalità verace intrisa di una coinvolgente vitalità swingante, Katia Schiavone è un fulgido talento della chitarra. Nel 2016 si trasferisce a Parigi per studiare con Luigi Grasso, ormai ex enfant prodige del sax alto, affermatosi da tempo in Italia, in Francia e non solo. Nella capitale transalpina decide di stabilirsi a tempo pieno, città in cui è particolarmente attiva sia in progetti da leader che in qualità di sideman. Quanto al suo trio con Fabien Marcoz (contrabbasso) e Philippe Soirat (batteria), l’idea è quella di dar vita a un suono di gruppo riconoscibile dal punto di vista melodico, armonico e ritmico, in cui l’interplay è fondamentale. Proprio in virtù di queste caratteristiche, Katia Schiavone ha scelto questi due partner di note e suoni, capaci di interagire al meglio con lei e di garantire quell’estro e quella precisione chirurgica, in termini di timing, importantissimi per il suo modo di suonare e di intendere la musica.

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