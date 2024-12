“Isobel” è il nuovo album di CASX

CASX torna finalmente con un nuovo album disponibile venerdì 29 novembre 2024 per l’etichetta v4v Records. Disco dalle influenze post punk, shoegaze e indie rock racconta la storia di Isobel Gowdie, una giovane donna scozzese del 1600 oppressa dai potenti del suo tempo. Nei suoi racconti, si proclamò strega e descrisse il suo legame con il diavolo, l’unico a darle ascolto. Il progetto di CASX riprende la sua storia come metafora moderna: una ragazza del 2024, in cerca di evasione e ascolto, in un mondo dove la società cambia nelle apparenze ma non nella sostanza. Isobel, come una Giovanna d’Arco contemporanea, catapultata nel presente dopo essere stata impiccata, scopre che il male non è il diavolo, ma l’uomo stesso.

Nel nuovo disco Isobel, CASX ha realizzato due collaborazioni per lei particolarmente significative. “Janet”, in featuring con Kuni, è un brano potente e difficile, che affronta tematiche di denuncia ma che parla anche dell’importanza del supporto reciproco, specialmente tra vittime. Un pezzo che unisce forza e vulnerabilità, creando un dialogo emotivo intenso. Dall’altro lato, “Eraserhead”, realizzato con Ibisco, è la focus track del disco e la canzone più fuori dagli schemi dell’intero progetto. Un brano di matrice elettronica scura, dove le voci di CASX e Ibiscosi incontrano metaforicamente sul patibolo, ripercorrendo la propria vita in cerca di assoluzione prima della fine. Questi due featuring sono volutamente i poli opposti di Isobel: uno più intimo e sospirato, l’altro duro e crudo. Entrambi, però, sono un’esplosione di rabbia, ognuno a suo modo, e rappresentano l’anima più profonda e sincera del disco.

Isobel è una lingua lunga

Ma Isobel non ha paura.

https://open.spotify.com/intl-it/album/2mYgFhon7a8Px1LMx7jwhr?si=7yVSujdVTn-7wzMj2gTTPA

CASX (si legge CASPER) è il progetto di Arianna Puccio, che fluttua tra dream pop, shoegaze e midwest emo, con l’intento di esorcizzare i fantasmi del passato con uno stile unico e riconoscibile, impregnato di citazioni cinematografiche e immagini oniriche dal passato che si intrecciano con l’attualità ricca di biografico vissuto. Tra le sue reference: Daughter, Brand New, Citizen, Ethel Cain, Nirvana, Editors, Boygenius, Julien Baker e tanti altri.

Nel 2023 rilascia “Nessuno Vuole Essere Mio Amico” il suo disco d’esordio, preceduto da 5 singoli. Due volte scelta da Spotify Italia come copertina di Rock Italia, nel corso del primo anno di attività è finita nei radar di testate come: The Wom, Rockit, Bossy, Sky TG24, suonando dal vivo all’Arci Bellezza, al Rock ‘n’ Roll, all’Edonè e aprendo i concerti di Ibisco in Santeria e dei Voina all’Arci Bellezza.

Dopo una pausa estiva, CASX entra nel roster di v4v Records e comincia a scrivere il suo prossimo album “Isobel”, in uscita in autunno 2024. Questo disco, sempre prodotto da Matteo Rizzi (Forse Danzica) e da Marco Boffelli (Armo), racconta un’altra faccia del progetto, una versione più adulta di Arianna. Sonorità post-punk/midwest emo si uniscono ad un mondo più indie-folk/alternative rock, attraverso quello che sarà un concept album profondo che racconta leggende del passato fino ad arrivare alla contemporaneità dell’oggi, rivelando contraddizioni mai scomparse e ancora oggi attuali.

https://www.instagram.com/casxmusica/

Scritto da Arianna Puccio, Matteo Rizzi (@casxmusica ; @forsedanzica;)

Testi di Arianna Puccio (@casxmusica)

Prodotti da Forse Danzica (@forsedanzica ) e Armo (@maybearmo )

Mix & Master: Davide Foti (@alone.nowhere )

Chitarre, Basso e Tastiere: Matteo Rizzi @forsedanzica e Marco Boffelli @maybearmo

MGMT: @v4vrecords

PRESS: @conza.press

Distribution: @the_orchard_

