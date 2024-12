“Ipnotica” è il primo EP di Laison

IPNOTICA, il primo EP di LAISON (in uscita venerdì 13 dicembre 2024), è un viaggio profondo tra interiorità ed esteriorità, tra ciò che siamo e ciò che desideriamo diventare.

Attraverso una narrazione intima e coinvolgente, l’artista esplora le diverse sfaccettature di sé, creando, musicalmente, un ponte unico tra pop e rock, arricchito da retro-influenze psy-sintetiche che accompagnano i passaggi tonali di questa ricerca interiore. Le sonorità avvolgenti e i ritmi incalzanti si intrecciano in un equilibrio che oscilla tra riflessione e dinamismo, trasportando l’ascoltatore in un’esperienza immersiva, come quella in “Chiara“, focus track di questo EP: Chiara, alter ego di Laison, è irriverente e spensierata, apparentemente immune ai problemi della vita. Con un ritmo coinvolgente e una melodia trascinante, la canzone incarna la voglia di lasciarsi andare completamente alla musica, chiudendo gli occhi e abbandonandosi a un ritmo che cattura corpo e mente.

CREDITS:

fuori per LGR – Lost Generation Records (parte di talentoliquido)

testi di Alice Silvestrini, Fabio Di Ranno, Giacomo Falorni

musica di Alice Silvestrini, Fabio Fraschini, Fabio Di Ranno, Dario Emilio Vero

prod: Fabio Fraschini, Milano 84

mix: Fabio Fraschini

mastering: Fabrizio de Carolis (Reference Mastering)

art direction e styling: Marzia Cipolla

shooting e copertina: Clarissa Vivirito (presso Posab)

trucco: Margherita Silvestrini

management: Matteo Gagliardi

in distribuzione Altafonte

BIO:

LAISON è Alice Silvestrini, cantante e cantautrice. Negli anni ha prestato la sua voce a numerosi progetti musicali. IPNOTICA è il suo EP d’esordio.