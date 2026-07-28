Il 19 e 20 settembre tornano il Matera Jazz Guitar Days e il “Premio Angelo Carriero”

Dopo il grande successo e la calorosa accoglienza della prima edizione, il 19 e 20 settembre 2026 torna il festival Matera Jazz Guitar Days, promosso dall’Associazione AquaMater ETS con la collaborazione dell’Associazione Jazzistica Materana Mifajazz e dell’etichetta discografica Jando Music, con l’obiettivo di portare nella città di Matera grandi artisti nazionali e internazionali e, parallelamente, valorizzare i giovani talenti della chitarra jazz.

La manifestazione anche quest’anno offrirà alla Città dei Sassi, che quest’anno è Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, due giorni speciali ad ingresso gratuito, con concerti, performance itineranti, workshop, conferenze e degustazioni nel cuore dei Sassi di Matera, città Patrimonio Unesco, in una location mozzafiato: gli ipogei millenari AquaMater, gioielli incastonati nei Sassi con balconata di affaccio sul suggestivo scenario della Murgia Timone e delle chiese rupestri.

Il programma del festival darà modo al pubblico di ammirare e vivere questo speciale luogo, recentemente restaurato e valorizzato nella sua bellezza, coinvolgendo per questa edizione 2026 i luoghi che hanno fatto innamorare molti registi internazionali, tra cui Pier Paolo Pasolini (Il Vangelo Secondo Matteo), William Wyler (Ben-Hur), Francesco Rosi (Cristo si è fermato a Eboli), Mel Gibson (The Passion), Cary Fukunaga (007 – No time to die).

Il festival è patrocinato da: Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Matera, Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, CAI Matera, Matera Welcome, Matera 2019 Open Future. La direzione artistica è curata dal chitarrista Dino Plasmati.

Anche quest’anno il Matera Jazz Guitar Days organizza e promuove il Premio Angelo Carriero, dedicato alla memoria di Angelo Carriero, scomparso prematuramente portandosi nel cuore, “come in un accordo” la passione per la chitarra jazz e per la vela.

Il premio è rivolto a chitarristi emergenti, italiani e stranieri, tra i 18 e i 30 anni. I criteri di valutazione dei partecipanti comprendono qualità artistica, originalità, tecnica strumentale, capacità interpretativa e padronanza del linguaggio jazzistico.

La giuria consegnerà al vincitore una Borsa di studio per la copertura integrale della retta di iscrizione alle Berklee Clinics at Umbria Jazz (edizione 2027) e l’intero costo dell’alloggio in una struttura convenzionata.

Nella giuria della seconda edizione del Premio: il M° Fabio Zeppetella, il M° Manuele Morbidini – membro del programming team della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, il M° Dino Plasmati – docente di chitarra jazz al Conservatorio di Potenza.

Vincitore della prima edizione, il chitarrista torinese Gianluca Palazzo. Il regolamento per partecipare all’edizione 2026, con scadenza delle domande il 30 agosto, è presente sul sito del festival alla pagina https://www.materajazzguitardays.it/premio-angelo-carriero/.

Programma

Il festival prende avvio sabato 19 settembre alle ore 9.30 in piazza Duomo con “Il suono del Mediterraneo al mattino”: protagonista il percussionista e cantante nordafricano Meissa Ndiaye. Il pubblico sarà accompagnato in corteo verso gli Ipogei di AquaMater, sede del festival (Recinto Muro, 8).

Alle 10.00 si terrà il laboratorio di jazz per bimbi dai 0 a 7 anni Jazz Playground, a cura di Sara Sarcuni dell’Associazione Mifajazz.

Alle ore 17.00 prenderà il via il Laboratorio di liuteria con il Maestro Liutaio Vincenzo Santochirico e la partecipazione di altri liutai.

Alle 20.00 in piazza Duomo “Il suono del Mediterraneo al tramonto”: Meissa Ndiaye accompagnerà in corteo il pubblico verso la suggestiva Scalinata del Cinema in via Muro.

Alle 20.30 l’evento clou della prima giornata di festival: il doppio concerto di uno dei maggiori chitarristi della scena italiana: Fabio Zeppetella, che coinvolgerà il pubblico in un viaggio attraverso standard e composizioni originali. Per il primo set, Fabio Zeppetella dialogherà in duo con il direttore artistico del festival Dino Plasmati, mentre nel secondo set i due chitarristi si esibiranno con il loro Zepla Quartet.

Domenica 20 settembre alle ore 10.00 si terrà l’esibizione dei finalisti del Premio Angelo Carriero e la premiazione del vincitore. A coronamento del festival, alle 12.30, una jam session che accompagnerà una degustazione speciale di pasta lucana curata anche quest’anno dell’Accademia della Pasta Lucana fatta a mano: un momento conviviale e di networking per musicisti, addetti ai lavori e pubblico.

L’ingresso al festival è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Informazioni

Info: www.materajazzguitardays.it, e-mail materajazzguitardays@gmail.com, tel. 335.5348064

AquaMater: Recinto Muro, 8 – Matera

Organizzazione e partner

L’Associazione AquaMater ETS è l’ente promotore principale del Matera Jazz Guitar Days, si occupa dell’organizzazione generale e della promozione dell’evento con l’obiettivo di creare un appuntamento annuale di prestigio.

L’Associazione Jazzistica Materana Mifajazz da anni si dedica alla diffusione della cultura jazzistica a Matera e in Basilicata con profonda conoscenza del mondo del jazz e radicata presenza nella scena musicale locale.

Jando Music è una factory che dal 2011 produce dischi e spettacoli, con protagonisti grandi jazzisti del panorama italiano.

Matera Jazz Guitar Days è patrocinato da Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Matera, Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, CAI Matera, FAI Basilicata, Fondazione Matera Basilicata 2019.

Si ringrazia per il supporto: FAI Delegazione Matera, Fondazione Zetema Matera, MUSMA Museo della Scultura Contemporanea Matera, Casa Ortega, Synchronos Generatori di Cultura.

Main Sponsor: GR Value (Green Resources Value)

Collaborazione: MifaJazz, Jando Music, Accademia della pasta lucana

Contatti

www.materajazzguitardays.it

Info: materajazzguitardays@gmail.com, tel. 335.5348064

Ufficio stampa Matera Jazz Guitar Days

Fiorenza Gherardi De Candei – tel. 328.1743236 e-mail info@fiorenzagherardi.com