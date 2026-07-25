Daniele Sepe – concerto gratuito al Jazz&Wine di Caposele (AV) il 6 agosto

Daniele Sepe ci invita al Jazz & Wine all’Ombra del Campanile di Caposele (AV). Ci fa da cornice lo scenario del borgo antico di Caposele, con le lucine che si accendono lentamente, come in un presepe. Abbiamo un buon calice di vino tra le mani. Intorno a noi c’è il profumo dell’estate e la musica non accompagna semplicemente la serata, ma è il battito di noi che la stiamo vivendo.

Le note travolgenti di Daniele Sepe con “Sepe Le Mokò”, vini selezionati da degustare insieme a esperti sommelier, i sapori autentici racchiusi nei nostri irresistibili Cuzzetielli (pezzi di pane cafone a forma di cono), installazioni artistiche che sorprendono lo sguardo e un’atmosfera capace di farci dimenticare perfino l’orologio.

Per una sera, Caposele non è soltanto un luogo ma uno stato d’animo. L’organizzazione è pensata per far emozionare: il gusto della terra d’Irpinia, la bellezza del borgo illuminato, gli scorci che sembrano dipinti e la magia di una notte d’estate da condividere.

Il concerto è gratuito. Per maggiori informazioni consulta la pagina FB Jazz Wine Caposele

DANIELE SEPE Sextet (Sepè le mokò)- “La marcia di Esculapio”

Cenni biografici

Daniele Sepe è un musicista italiano felicemente meticcio: jazz, musica popolare, improvvisazione, colonne sonore, deviazioni sonore e qualche sana esplosione controllata. Parte-nopeo, parte cittadino del mondo, suona con lo stesso entusiasmo in un teatro prestigioso o in un posto dove l’impianto decide di non collaborare.

Nel tempo ha condiviso palco, studio e visioni con musicisti come Stefano Bollani, Gonzalo Rubalcaba, Enrico Rava, Paolo Fresu, Ares Tavolazzi, Antonello Salis, Roberto Gatto, Hamid Drake, Dean Bowman,Vinicio Capossela e da turnista con Peppino Gagliardi, Edoardo De Crescenzo, Mia Martini, NCCP e tanti altri.

E poi il cinema: musiche scritte e realizzate per registi come Gabriele Salvatores, Terry Gilliam, Antonietta De Lillo e Davide Ferrario.