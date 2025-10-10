I The Amnesia presentano “Two Wings (Before Death Left)” – Un volo vulnerabile

Ci sono canzoni che esplodono, altre che ti graffiano piano, come se volessero ricordarti che sei vivo anche quando tutto fa male. “Two Wings (Before Death Left)” dei The Amnesia appartiene decisamente a questa seconda categoria. È un brano che non ha paura di mostrarsi vulnerabile, sporco, pieno di tensioni interiori. Nasce da un’immagine controversa, quasi perturbante: una gazza ladra trovata morta. Quella morte diventa il simbolo di un addio più grande, forse alla speranza, forse all’innocenza. Il suono è diretto, tagliente, emo al midollo ma con una maturità nuova, meno adolescenziale e più consapevole. Le chitarre urlano ma non soffocano la melodia, la voce porta dentro un’urgenza quasi fisica, come se ogni parola fosse l’ultima. E poi c’è quell’energia scomposta, vera, che arriva dritta dalle sessioni in studio fatte di caffeina, caos e sbornie catartiche. Non c’è posa, non c’è finta rabbia. Solo fragilità trasformata in resistenza. “Two Wings” è una canzone per chi è caduto, ma ha deciso di non restare a terra.