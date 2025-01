Hidden Figures: la canzone di Andrea Pizzo and The Purple Mice

Andrea Pizzo and the Purple Mice hanno rilasciato un nuovo singolo intitolato Hidden Figures, un omaggio a Katherine Johnson e John Glenn. Questo brano vede la partecipazione speciale della cantautrice indie Irene Buselli, che canta insieme ad Andrea Pizzo.

John Glenn è stato il primo americano a orbitare intorno alla terra ed è un pioniere dell’esplorazione spaziale. Katherine Johnson, invece, è una delle più grandi matematiche applicate del ‘900, veniva chiamata calcolatrice umana per la sua grande capacità di calcolo. Gli astronauti, tra cui lo stesso Glenn, si fidavano solo del suo controllo (e in quello delle sue colleghe, donne di colore degli anni ‘50, geni della matematica) nel calcolo delle traiettorie di lancio e di rientro dei primi razzi orbitali e delle capsule.

Hidden Figures è una canzone che descrive la cooperazione tra le persone per arrivare ad un obbiettivo, che sia una scoperta scientifica o tecnologica o la giusta rivalsa per il proprio duro lavoro

Il brano mescola dream pop, shoegaze e pop-rock, scritto da Andrea Pizzo, Raffaella Turbino, Riccardo Morello e Roberto Tiranti che lo ha arrangiato, prodotto e ha suonato anche tutti gli strumenti, creando un sound ricco e avvolgente.

Guarda il video:

Il gruppo Andrea Pizzo and the Purple Mice noto per la sua eterogeneità e apertura a collaborazioni artistiche, continua a esplorare nuovi orizzonti musicali. Recentemente, hanno pubblicato il singolo “The Machine”, che riflette sul rapporto tra umani e intelligenza artificiale. Questo dimostra la loro capacità di affrontare temi contemporanei attraverso la musica, mantenendo sempre un forte legame con la scienza e l’astronomia, passioni che caratterizzano il loro percorso artistico.

Ascolta il singolo:

Il singolo Hidden Figures è disponibile dal 19 gennaio 2025 su tutte le piattaforme digitali e sarà accompagnato da un videoclip ufficiale realizzato con la IA in stile fumetto anni ’80, con la postproduzione di Raffaella Turbino.

La canzone si inserisce nel concept del prossimo album del gruppo dal titolo Transhumanity che esplora il rapporto dell’essere umano con la scienza e la tecnologia, in tutte le sue sfaccettature, siano esse positive o negative.

Chi sono Andrea Pizzo and The Purple Mice

Andrea Pizzo, nato ad Albenga (SV) nel 1977 è cresciuto a contatto con la natura e da sempre è interessato alla scienza e all’astronomia. Andrea e Raffaella Turbino sono sposati e vivono a Genova con la loro figlia Maria Elena e nel 2019 hanno deciso di riunire le loro diverse nature in un progetto espressivo comune, in cui collaborano scrivendo testi e musica, cantando e realizzando video.

Questa sfida artistica permette ad Andrea Pizzo di coniugare entrambe le sue passioni, il canto e le stelle, creando e sperimentando diversi stili musicali in un progetto multiplo: un album di canzoni dedicate ai pianeti e alle esplorazioni spaziali. Permette inoltre a Raffaella di creare qualcosa di nuovo, dando voce ad alcuni suoi versi e forma alla sua creatività in un’esperienza molto soddisfacente.

Competenza musicale, esperienza e capacità artistiche di Riccardo Morello (Il Segno del Comando) e Roberto Tiranti (Labyrinth, New Trolls, Wonderworld, Mangala Vallis) danno alle canzoni una vita profonda e vibrante, sempre sorprendente.

