GORAN BREGOVIC annuncia il Tour in Italia nel 2026

Goran Bregović torna in Italia nella primavera 2026 con la sua Wedding and Funeral Band

Dopo una stagione di concerti che ha confermato il profondo legame con il pubblico italiano, Goran Bregović annuncia il suo ritorno in Italia nella primavera 2026, accompagnato dall’inconfondibile Wedding and Funeral Band, per una nuova serie di date all’insegna della sua inesauribile energia musicale.

Compositore visionario, sperimentatore e narratore di popoli, Bregović continua a intrecciare i linguaggi del mondo in una sinfonia travolgente di fiati, percussioni e voci bulgare. Ogni concerto è un rito collettivo: l’energia contagiosa dei musicisti incontra il calore del pubblico, trasformando piazze e teatri in una grande festa sonora.

Il ritorno in Italia sarà accompagnato da un importante riconoscimento: Goran Bregović riceverà il Premio Tenco alla carriera, prestigioso omaggio al suo straordinario contributo alla musica d’autore e alla capacità di costruire ponti sonori tra culture, lingue e popoli.

Sul palco, l’artista e la sua band porteranno tutta la potenza del celebre “turbo folk”, un’esplosiva fusione di sonorità balcaniche, polifonie sacre, folklore slavo e pulsazioni rock. In scaletta non mancheranno i brani più amati del suo repertorio – dai classici che lo hanno reso una leggenda alle composizioni più recenti – per uno spettacolo che si annuncia come un viaggio musicale senza confini.

Con il suo ensemble di fiati, percussioni e voci bulgare, la Wedding and Funeral Band trasformerà ogni concerto in un’esperienza unica e coinvolgente, dove la musica diventa linguaggio universale di energia, emozione e condivisione.

BIGLIETTI AL LINK: https://linktr.ee/goranbregovic_tour

Prime date confermate

16 aprile – BERGAMO, Chorus Life Arena

18 aprile – AOSTA, Teatro Splendor

19 aprile – CREMONA, Gran Teatro Infinity 1

20 aprile – TRIESTE, Teatro Politeama Rossetti

21 aprile – BOLOGNA, Teatro Duse

22 aprile – FIRENZE, Teatro Cartiere Carrara

The Wedding and Funeral Band

Goran Bregović

Chitarra, sintetizzatore, voce

Una band gitana di fiati

Muharem Redžepi – Goc (grancassa tradizionale), voce

Bokan Stankovic – Prima tromba

Dragic Velickovic – Seconda tromba

Stojan Dimov – Sax, clarinetto

Aleksandar Rajkovic – Primo trombone, glockenspiel

Milos Mihajlovic – Secondo trombone

Aleksandar Jovic – Tuba

Voci bulgare