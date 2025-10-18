GORAN BREGOVIC annuncia il Tour in Italia nel 2026

Goran Bregović torna in Italia nella primavera 2026 con la sua Wedding and Funeral Band
Dopo una stagione di concerti che ha confermato il profondo legame con il pubblico italiano, Goran Bregović annuncia il suo ritorno in Italia nella primavera 2026, accompagnato dall’inconfondibile Wedding and Funeral Band, per una nuova serie di date all’insegna della sua inesauribile energia musicale.
Compositore visionario, sperimentatore e narratore di popoli, Bregović continua a intrecciare i linguaggi del mondo in una sinfonia travolgente di fiati, percussioni e voci bulgare. Ogni concerto è un rito collettivo: l’energia contagiosa dei musicisti incontra il calore del pubblico, trasformando piazze e teatri in una grande festa sonora.
Il ritorno in Italia sarà accompagnato da un importante riconoscimento: Goran Bregović riceverà il Premio Tenco alla carriera, prestigioso omaggio al suo straordinario contributo alla musica d’autore e alla capacità di costruire ponti sonori tra culture, lingue e popoli.
Sul palco, l’artista e la sua band porteranno tutta la potenza del celebre “turbo folk”, un’esplosiva fusione di sonorità balcaniche, polifonie sacre, folklore slavo e pulsazioni rock. In scaletta non mancheranno i brani più amati del suo repertorio – dai classici che lo hanno reso una leggenda alle composizioni più recenti – per uno spettacolo che si annuncia come un viaggio musicale senza confini.
Con il suo ensemble di fiati, percussioni e voci bulgare, la Wedding and Funeral Band trasformerà ogni concerto in un’esperienza unica e coinvolgente, dove la musica diventa linguaggio universale di energia, emozione e condivisione.
BIGLIETTI AL LINK: https://linktr.ee/goranbregovic_tour
Prime date confermate
- 16 aprile – BERGAMO, Chorus Life Arena
- 18 aprile – AOSTA, Teatro Splendor
- 19 aprile – CREMONA, Gran Teatro Infinity 1
- 20 aprile – TRIESTE, Teatro Politeama Rossetti
- 21 aprile – BOLOGNA, Teatro Duse
-
22 aprile – FIRENZE, Teatro Cartiere Carrara
The Wedding and Funeral Band
Goran Bregović
Chitarra, sintetizzatore, voce
Una band gitana di fiati
- Muharem Redžepi – Goc (grancassa tradizionale), voce
- Bokan Stankovic – Prima tromba
- Dragic Velickovic – Seconda tromba
- Stojan Dimov – Sax, clarinetto
- Aleksandar Rajkovic – Primo trombone, glockenspiel
- Milos Mihajlovic – Secondo trombone
-
Aleksandar Jovic – Tuba
Voci bulgare
- Ludmila Radkova Trajkova – Voce
-
Daniela Radkova Aleksandrova – Voce