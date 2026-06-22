Folkest sul territorio: il Castello di Udine accoglie I Nomadi il 27 giugno

L’appuntamento è sabato 27 giugno alle ore 21.15 quando il viaggio di Folkest sul territorio farà tappa a Udine nella suggestiva cornice del Castello (Piazzale della Patria del Friuli 1) per l’attesissimo concerto de I Nomadi, una band che ha costruito la propria identità sulla musica dal vivo, che resta il suo cuore pulsante, e che continua a regalare al pubblico produzioni e concerti ricchi di emozione, energia e autenticità. In questo Live2026 avremo sul palco: Beppe Carletti (tastiere, fisarmonica e cori – dal 1963) Cico Falzone (chitarre e cori – dal 1990) Sergio Reggioli (violino, voce – dal 1998) Massimo Vecchi (basso, voce – dal 1998) Yuri Cilloni (voce – dal 2017) Domenico Inguaggiato (batteria – dal 2023).

I Nomadi sono il gruppo musicale più longevo in Italia e prima di loro, al mondo, vi sono solo i Rolling Stones.

L’esordio avviene nel 1963. A oggi il gruppo emiliano discograficamente conta 52 lavori, fra dischi in studio, live e raccolte per un totale oltre 15.000.000 di copie vendute. Sono oltre cento i fan club sparsi in tutta Italia e ancor più cover band riconosciute. Il loro è un pubblico transgenerazionale. Da sempre la loro musica è stata coniugata all’impegno umanitario e ha visto i Nomadi promotori di tantissime iniziative di solidarietà. Dopo dieci anni dall’ultimo album dal vivo, i Nomadi tornano con un nuovo live in doppio vinile, formato digitale e CD. Un ritorno alle origini, un tributo alla dimensione che da sempre rappresenta l’anima dei Nomadi, il live. La band, che ha fatto della musica dal vivo la sua essenza e il suo motore creativo, regala al pubblico un album carico di emozione, energia e verità.

Ricordiamo che Folkest è reso possibile dai numerosi partner che fanno crescere il Festival ogni anno, partner affidabili come il Ministero della Cultura, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Friuli, il Comune di Udine e in primis il Comune di San Daniele del Friuli, gli oltre venticinque fra comuni e le pro loco del Friuli Venezia Giulia, l’Unione Europea attraverso la piattaforma Upbeat, Acciòn Cultural Española, il Nuovo Imaie, la Banca 360, la Cantina Tavagnacco.