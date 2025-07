“Favola Senza Morale” è il nuovo singolo di Mauro Fuggetta

Fuori su tutte le piattaforme digitali da venerdì 11 luglio 2025 per Musicantiere Toscana (distr. Believe) il nuovo singolo di Mauro Fuggetta. Dopo la pubblicazione dei brani “Se Vivi (Ricomincio Da Me)” e “Guerriglia Multimediale”, il cantautore ligure, ma di origini lucane, torna con un brano che pronostica un futuro di storie ed eventi che non si sa come vanno a finire. L’amore è l’unica cosa certa, l’unica cosa che fa sempre la differenza e va avanti per la sua strada, con storie tormentate che è meglio aver vissuto che non aver mai cominciato. In un mondo dove si consuma tutto velocemente, “Favola Senza Morale” è un pezzo che vuole informare, consigliare e invitare a stare sempre attenti, niente di più.

Scopri il brano: https://bfan.link/favola-senza-morale

Etichetta: Musicantiere Toscana Carrara Produttore: Alessandro Di Dio Masa Testo: Claudio Gabelloni e Mauro Fuggetta Musica: Alessandro Di Dio Masa

BIO:

Mauro Fuggetta è nato a Sestri Levante, in provincia di Genova. Figlio degli anni ’60, è cantautore e interprete di matrice rock e suona per decenni generi musicali come new wave, hard rock, heavy metal, ma anche pop, dance e musica leggera. ha fatto parte di numerosi gruppi nel corso della sua carriera, partecipando anche a tour e concorsi musicali. In questo panorama musicale piuttosto affollato, le sue ispirazioni si sono rivolte più recentemente a una musica più leggera, con l’inizio del suo progetto solista.

