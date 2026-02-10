Elena Andreoli quartet e Paolo Tomelleri allo Spirit de Milan (MI) domenica 15 febbraio

La vocalist Elena Andreoli, affiancata dal grande clarinettista Paolo Tomelleri, decano del jazz italiano, sarà sul palco dello Spirit de Milan insieme a Stefano Pennini al pianoforte, Raffaele Romano al contrabbasso e Alberto Traverso alla batteria.

I musicisti proporranno una selezione di brani tratti da Beautiful Love, l’album di Elena Andreoli e Paolo Tomelleri uscito lo scorso autunno e presentato al Teatro degli Arcimboldi durante il festival JAZZMI. Il tema sarà lo “swing” coniugato attraverso i classici senza tempo di Duke Ellington e Irving Berlin. Accanto a questi, non mancheranno standard rivisitati attraverso arrangiamenti moderni e brillanti. Il repertorio tradizionale viene così riletto con nuove geometrie sonore, che rendono i brani più audaci e dinamici.

Video di repertorio After You’ve Gone

«Beautiful Love non vuole essere solo un omaggio al passato, ma anche il manifesto di un jazz contemporaneo, fresco e potente», spiega Elena Andreoli, autrice e cantante capace di fondere con stile personale swing, blues, ragtime, bebop ed early jazz.

«Abbiamo rielaborato il jazz e lo swing degli anni Venti e Trenta con energia e libertà, nel rispetto della tradizione. Nella scelta dei brani del mio album d’esordio e dei live ho privilegiato standard meno conosciuti, dando grande importanza ai testi delle canzoni».

I prossimi appuntamenti:

Al festival Dolomiti Ski Jazz, la storica rassegna che da trent’anni porta la musica jazz sulle piste da sci delle Dolomiti trentine, nelle valli di Fiemme, Cembra e Fassa. In questa occasione si esibirà con il Trio Manouche, insieme ai chitarristi Yann Maréchal e Davide Parisi, in un omaggio a Django Reinhardt. I concerti si terranno lunedì 9 marzo alle ore 14 al Rifugio Fuciade, al Passo San Pellegrino in Val di Fassa, e martedì 10 marzo, sempre alle ore 14, allo Chalet Caserina di Pampeago-Tesero in Val di Fiemme.

In Giappone per la prima tournée internazionale di Beautiful Love, con tre date in programma: il 7 aprile a Yokohama, l’8 a Tokyo e il 10 a Osaka.

Inoltre, la vocalist ha in preparazione un nuovo album di brani inediti insieme al trombonista e compositore Andrea Andreoli, jazzista di grande talento. Da segnalare infine che, proprio con Andrea Andreoli e con il batterista Alberto Traverso, Elena ha firmato come autrice il brano Girl in the Mirror, interpretato nella commedia Stella gemella del regista Luca Lucini, con Margherita Buy e Laura Morante, prossimamente nelle sale cinematografiche.

