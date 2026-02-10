Trent’anni di “Don’t Look Back in Anger”: una diciottenne rivive a proprio modo il mito Britpop

A trent’anni dalla pubblicazione, “Don’t Look Back In Anger” non ha perso un grammo della sua presa generazionale. Il capolavoro di Noel Gallagher non è mai diventato una reliquia del passato, restando tutt’oggi un punto di riferimento anche per chi, nel 1996, non era ancora nei pensieri del tempo. È dentro questa appartenenza che Shaza — cantautrice comasca classe 2007 — riapre il dialogo con il brano, dandone una rilettura di segno opposto, da una prospettiva radicalmente divergente.

Quella di Shaza non è una cover né, tantomeno, un omaggio calligrafico. È, al contrario, un rigoroso lavoro di scavo. L’artista prende uno dei simboli più pervasivi del Britpop e lo conduce fuori dal perimetro degli stadi, dei singalong da pub e dei finali catartici di setlist, trascinandolo dentro la penombra di una stanza. L’enfasi si spegne, la voce si abbassa e il brano recupera una dimensione raccolta, quasi crepuscolare, privata di ogni velleità corale e della tracotanza degli anni Novanta. A guidarlo, è una precisione millimetrica, quella che appartiene solo a chi ascolta e interiorizza.

Il contesto è quello di una generazione in bilico tra l’iperconnessione e un isolamento percepito che i dati ISTAT confermano con chiarezza: oltre un terzo degli adolescenti italiani sperimenta quotidianamente il senso di esclusione sociale. In questo quadro, la versione di Shaza metabolizza una sensibilità specifica, che non rinnega il passato ma rifiuta di restarne prigioniera. “Don’t Look Back In Anger” diventa così termometro del presente, un collante tra l’eredità di un mito e il bisogno di riconciliazione individuale.

Sul piano interpretativo, Shaza — studentessa al liceo artistico — modula la sua voce con la stessa cura con cui gestisce i colori sulla tela. Il centro del pezzo non è più la rabbia, ma la grana bianca di quella stessa tela che riemerge quando il colore viene raschiato via. È l’accettazione del tempo che è stato, la pace fatta con l’irrimediabile.

«Avvertivo l’urgenza di rileggere questo brano spogliandolo della sua veste pubblica per portarlo a una dimensione più intima, più vicina alla mia verità — racconta l’artista —. Non c’è alcuna volontà di sostituirsi all’originale, bensì il desiderio di dialogare con ciò che rappresenta oggi, nel mio quotidiano. È il mio modo di osservare il passato senza lasciarmi consumare. Ed è, in fondo, un dialogo con il tempo.»

Il singolo, prodotto da Massimiliano Cenatiempo, segna un punto di assestamento nel percorso della giovane cantautrice, in cui la sua formazione multidisciplinare fluisce in un’interpretazione attenta alle pause e alle sfumature. Il videoclip ufficiale, concepito come capitolo visivo del progetto, verrà rilasciato nel corso delle prossime settimane, assecondando una temporalità dilatata che sfida la bulimia dei consumi digitali immediati.

In questa rilettura, l’inno degli Oasis cessa di essere un coro da stadio e torna a farsi soliloquio, quasi un segreto. Shaza ci ricorda che, talvolta, per riuscire ad andare avanti è necessario prima saper sostare con dignità davanti a ciò che abbiamo lasciato alle spalle. Senza alcuna rabbia.