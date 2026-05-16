Electric Circus – nuovo singolo “High Fever” e tour

Il brano si sviluppa attorno a una linea di basso ipnotica, trasformandosi in un flusso continuo di energia e tensione. Il groove, ispirato alla tradizione funk dei The Meters, si muove sinuoso tra accenti sincopati e dinamiche serrate, mentre una sezione fiati dal timbro diretto e incisivo si intreccia con il tessuto ritmico, definendo fin dai primi istanti il carattere deciso del pezzo.

Il singolo rappresenta non solo il primo capitolo del nuovo album Rites, ma anche una vera dichiarazione d’intenti: un suono caldo, viscerale e stratificato, capace di evocare immagini e atmosfere senza rinunciare alla forza compulsiva del ritmo sincopato.

Video del brano “High Fever”

Gli Electric Circus hanno già annunciato alcune date del loro tour estivo:

23.05 – Modena – Revol Experience Festival

– Revol Experience Festival 24.05 – Verona – Deposito

– Deposito 25.06 – Bologna – Le Serre

– Le Serre 23.07 – Cuneo – nUovo

– nUovo 28.07 – Arco (TN) – Garda Jazz Cafè

(TN) – Garda Jazz Cafè 30.07 – Exilles (TO) – Borgate dal Vivo Festival

Opening act: Bandakadabra

(TO) – Borgate dal Vivo Festival Opening act: 31.07 – Torino – Imbarchino del Valentino x Mixer

Le date sono in aggiornamento. Consultare il sito della band ELECTRIC CIRCUS per maggiori informazioni su prevendita biglietti.

Cenni biografici

Gli Electric Circus, band torinese, propongono un’esperienza musicale che fonde groove funk, afrobeat, psichedelia e influenze world music. Dopo un tour negli Stati Uniti e diverse collaborazioni internazionali, il gruppo ha conquistato pubblico e critica con l’album Canicola. La loro evoluzione artistica è proseguita con On est ensemble, EP realizzato insieme al duo maliano Sahel Roots, lavoro che mette in luce la loro affinità con sonorità africane e radici musicali contaminate da funk, blues e psichedelia.

Forte di queste esperienze, la band canalizza oggi tutte le proprie influenze in nuove composizioni guidate da un approccio fortemente incentrato sul groove, offrendo un viaggio sonoro ricco e coinvolgente.

Il nuovo album Rites, in uscita nel 2026 per Killer Groove Records, riunisce funk, afrobeat e psichedelia in un’esperienza musicale immersiva, costruita su un suono sfaccettato ma coerente, che rafforza ulteriormente l’identità artistica del gruppo.