Gli Electric Circus pubblicano il nuovo singolo “High Fever”, estratto da Rites, secondo album in studio del gruppo, in uscita il prossimo 27 novembre, nei formati LP in edizione limitata, CD e digitale. Il singolo, oltre alla versione digitale sarà disponibile anche in formato vinile 45 giri in edizione limitata (500 copie) dal prossimo 25 settembre.
Home News Nuove-uscite Electric Circus – nuovo singolo “High Fever” e tour
NEWS
Giuseppe Fresta e la costruzione di un’identità sonora tra passato e presente
Giuseppe Fresta lavora su compattezza, controllo e direzione, senza rinunciare a una componente emotiva che emerge soprattutto quando il disco sceglie di allargare davvero...
INTERVISTE
FRANCESCO CAVESTRI | Una visione libera e poetica della musica
Talento del jazz sempre più in ascesa, Francesco Cavestri è un pianista e compositore particolarmente sensibile, animato da una viva curiosità attraverso cui crea...
RECENSIONI
GABRIELE DI FRANCO JAZZ ORCHESTRA | The Value of Choices
Scrivere per un organico di diciotto elementi espone quasi sempre al medesimo rischio, cioè quello di saturare lo spazio. Si tende a riempire lo...
SPECIALI
I 100 anni di FRANCO CERRI | Comunicativo, disponibile, educato, civile, umano
Il ricordo dell’adolescenza di Franco Cerri, uno dei padri del jazz in Italia, a 100 anni dalla nascita.
LIVE REPORT
BLUE NOTE MILANO | A lezione di cantautori con i prof. PETRA MAGONI e...
Per gli adolescenti negli anni Settanta - come chi scrive - è stato un emozionante ritorno alle interminabili discussioni sull’universo, la voglia di cambiare...
AGENDA
Cie Mazelfreten porta Rave Lucid a Padova: electro-dance e hip-hop il 23 maggio al...
Musikè: Cie Mazelfreten porta l'electro-dance e l'hip-hop al Teatro Verdi di Padova Sabato 23 maggio 2026, alle ore 21.00, il collettivo francese sarà al Teatro...
Ambra, Gaia, Syria e Paola Iezzi inaugurano il 5 giugno il Pride Village 2026...
Ambra Angiolini madrina dell'inaugurazione, Gaia in concerto, Syria Special Guest DJ e "Stessa Direzione" di Paola Iezzi scelta come sigla ufficiale dell'edizione 2026. Venerdì...
Gran finale al Festival Jazz Idea con Carla Marcotulli, Marcello Tonolo e Fernando Dìaz...
Gran finale, domenica 17 maggio, della 5a edizione del Festival Jazz Idea del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, a ingresso gratuito. Un'edizione di successo, che anche quest’anno...