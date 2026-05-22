DELTA BLUES 2026 – concerto di Mora e Bronski e tour in barca il 6 giugno sulla Blues Cruise

Il Delta Blues Festival è da sempre punto di riferimento nel panorama europeo e continua a raccontare con energia rinnovata la storia, lo spirito e le trasformazioni del blues, nato secondo la tradizione nel 1903 a Clarksdale.

Si parte il 6 giugno a Bagnolo di Po

L’apertura del festival è in programma venerdì 6 giugno al Parco Vallalta di Bagnolo di Po (Rovigo) con la suggestiva navigazione della “Blues Cruise” sul Canalbianco, seguita dal concerto di Mora & Bronski feat. Lorenz Zadro.

La partenza della navigazione è prevista alle ore 16.00 dal pontile del Parco Vallalta, accompagnata dal live del duo polesano Off Label, formato da Matteo Franceschetti (chitarra e voce) e Mirko Brundu (basso e voce).

Dopo circa un’ora di navigazione, l’imbarcazione raggiungerà l’attracco di Trecenta, dove è prevista una visita guidata ai “Gorghi di Trecenta”, specchi lacustri alimentati dalle sorgive degli antichi alvei del Po. Un ambiente naturalistico di grande fascino, ricco di vegetazione, fauna e piante acquatiche, riconosciuto anche come SIC, Sito di Interesse Comunitario.

Al termine della visita, l’escursione proseguirà fino all’Agriturismo “La Bisa” per un’apericena a base di prodotti tipici altopolesani, prima del rientro al Parco Vallalta.

Il concerto serale

Alle ore 20.00 saliranno sul palco Mora & Bronski, ovvero Fabio Mora (voce) e Fabio “Bronski” Ferraboschi (chitarra), insieme all’ospite speciale Lorenz Zadro.

Il concerto presenterà il nuovo progetto discografico Underdogs Vol. 1, un omaggio contemporaneo alle radici della musica americana. Da oltre dieci anni il duo porta avanti una ricerca personale che attraversa blues, folk e canzone d’autore, alternando reinterpretazioni di classici statunitensi a brani originali.

Con Underdogs Vol. 1 la sperimentazione si amplia ulteriormente: strumenti acustici, battiti di mani e stomp si fondono con distorsioni analogiche che evocano il suono delle storiche etichette Chess e Vee-Jay Records. Il risultato è un intreccio originale tra tradizione e sonorità contemporanee, con influenze che spaziano dai breakbeat anni ’90 all’afro-house, fino a contaminazioni elettroniche e campionamenti.

Ascolta il brano Wait For The Light To Shine

Come prenotare

Blues Cruise + visita guidata ai Gorghi di Trecenta + apericena all’Agriturismo La Bisa

Costo € 40,00 – ridotto € 32,00 per soci COOP Alleanza 3.0, Rovigo Jazz Club, Slow Food e under 18. Informazioni e prenotazioni: 351 3732657 info@deltablues.it.

Il concerto di Mora & Bronski feat. Lorenz Zadro è a ingresso libero.

Per maggiori informazioni:

Delta Blues Festival

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