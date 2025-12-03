Dance italiana, DJ Snabba torna con “Hypnosis”, un viaggio tra passato e presente

Ci sono brani che non si limitano a far ballare, ma accendono la memoria, rievocano un’epoca e riportano alla superficie quel modo autentico di vivere la musica che appartiene a chi ha respirato gli anni d’oro della dance. “Hypnosis”, il nuovo singolo di DJ Snabba, nasce esattamente con questa ambizione: raccontare in tre minuti e mezzo l’energia, la libertà e la vibrazione sonora che hanno segnato gli anni ’90 e 2000.

Con i suoi 142 BPM, una cassa pulsante, sintetizzatori incandescenti e una melodia che richiama i club storici e le notti davanti a MTV, Hypnosis ti trascina dritto in quel luogo della mente dove abitano i ricordi più vivi , e ti spinge a fare una sola cosa: alzare il volume e lasciarti andare.

“Siamo contaminati da mille generi e sottogeneri, e non è stato semplice ricreare quel mondo. Ma volevo dimostrare che la dance non è morta: vive dentro noi DJ e producer che abbiamo vissuto quell’epoca.”

Il brano è anche un atto di protesta artistica: una risposta a chi sostiene che la dance sia finita, e allo stesso tempo un omaggio a MTV, canale che ha formato un’intera generazione mescolando musica, immaginario visivo e cultura giovanile.

(E sì: come anticipa l’artista, anche il videoclip arriverà presto.)

Ma Hypnosis non è solo nostalgia: è un ponte tra passato e presente, un pezzo che vuole lasciare il segno oggi, parlando sia alla generazione che quegli anni li ha vissuti sulla pelle, sia a chi oggi riscopre quei suoni, quella moda, quella libertà creativa che hanno caratterizzato un’epoca irripetibile.

“Hypnosis” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 5 dicembre.