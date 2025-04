DADA’: pubblicato il brano “SERPA” dall’album “CORE IN FABULA”

La cantautrice DADA’ pubblica il brano “Serpa”, che anticipa il concept album “CORE IN FABULA”.

Il progetto discografico, composto da 16 brani, e pubblicato in tre capitoli: il 25 aprile scorso, ed il prossimo 9 e 23 maggio è già disponibile in preorder esclusivo sul sito dadaracconta.com.

“Serpa” – racconta DADA’ – esplora l’intimo stato d’animo e la sofferenza di una donna vittima di violenza. È la fiaba di una donna senza bocca, incatenata da credenze sociali e raffigurata come una serpe pericolosa: una creatura che il “villaggio” condanna a soffrire, temere e distruggere, semplicemente per il fatto di esistere.

Nel videoclip, DADA’ accoglie tra le braccia Daria D’Ambrosio, fashion designer e qui interprete di Crista.

In una scena intensa, DADA’ porta Crista via dalla croce in una Pietà tutta femminile, amplificata dal silenzioso e totemico abbraccio dei serpenti, anch’essi femmine.

Il legame tra le due artiste è non solo creativo, ma anche spirituale ed emotivo. Intorno a loro, in un’immagine potente e quasi caravaggesca, riecheggiano le voci di tutte le donne che hanno patito la croce o perso la propria voce, brutalmente.

In “CORE IN FABULA”, DADA’ racconta fiabe originali, trasportando l’ascoltatore in mondi sospesi tra grottesco, folklore, avanguardia e poesia, tra infanzia e età adulta.

Un lavoro artistico a 360°, in cui ogni dettaglio nasce dalla sua penna, dalla sua voce e dalla sua visione creativa. Ogni brano è accompagnato da un videoclip, diretto dalla stessa DADA’ insieme a Byron Rosero, con abiti realizzati su misura da Daria D’Ambrosio.

I brani sono scritti e prodotti da DADA’, con la collaborazione dei produttori e musicisti Retrohandz, Milano Mobster, Luigi Scialdone, Pasquale Di Lascio e del gruppo popolare napoletano Ars Nova.

Video del brano Serpa

Presentazione dell’Album e concerto dal vivo

CORE IN FABULA sarà presentato live in anteprima giovedì 22 maggio in un evento unico ed esclusivo al Teatro Bolivar di Napoli, in cui DADA’ suonerà per la prima volta i nuovi brani in un vero e proprio spettacolo teatrale in cui metterà in scena le canzoni, i racconti e i costumi del nuovo progetto.

Biglietti disponibili qui.

Biografia

Gaia Eleonora Cipollaro, in arte DADA’, nasce a Napoli nel 1995.

Si presenta sulle scene musicali nel 2021 con la trilogia di singoli “Jesche”, “Siènte ‘e rrise” e “Avena”. Nello stesso anno pubblica anche “Gianna Oh”, realizzato insieme al producer Dashiki: un brano che trasuda sensualità e semplicità, seguito da una serie di remix internazionali nei mesi successivi.

Il 2022 si apre con i singoli “Cavala” e “Tiè Tiè”. A luglio, DADA’ pubblica “Aumm Aumm” in collaborazione con gli Ackeejuice Rockers e, poche settimane dopo, apre il Jova Beach Party 2022 a Castel Volturno.

Nello stesso anno partecipa a X Factor, entrando nel roster di Fedez e conquistando subito giudici e pubblico, grazie alla sua capacità di fondere cantautorato napoletano e musica elettronica in uno stile nuovo, contaminato dalla world music e da molteplici influenze sonore.

Nel giugno 2023 pubblica il suo primo EP, “Mammarella”, un progetto unico nel suo genere, svelato settimana dopo settimana con l’uscita dei singoli, e seguito da un tour ricco di date.

A coronare un anno straordinario, arrivano il Premio Carosone 2023 e il Premio San Gennaro World 2023, per il quale firma anche la sigla ufficiale con il brano “San Gennaro Groove”.

Il 2024 segna un’ulteriore evoluzione del suo percorso artistico, con l’uscita del singolo “DOCE DOCE”, presentato durante un evento-mostra al Museo Madre di Napoli, e con il lancio di “SMORFIOSA”, un ambizioso progetto audiovisivo e multidisciplinare.

In collaborazione con le realtà creative di Attilio Cusani, Daria D’Ambrosio e Sara Ricciardi, SMORFIOSA rielabora concettualmente e visivamente i significati di alcuni numeri della tradizione della Smorfia Napoletana, con un’estetica innovativa, teatrale e surrealista.