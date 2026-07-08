Da Gianluca Gotto a Vincenzo Zitello: Folkest alla ricerca di un ritmo differente

Il 12 luglio sarà una giornata all’insegna di un ritmo diverso per Folkest. Protagonisti, infatti, due personaggi che hanno, in modo differente, fatto della ricerca della spiritualità il focus della propria vita e della propria arte. Mentre il Sagrato della Chiesa di San Giacomo a Clauzetto (PN) ospiterà Graal – Un viaggio sonoro fra mito e visione con Vincenzo Zitello e Fulvio Renzi (ore 20,45); il Castello di Udine (ore 21.00) tornerà ad accogliere il Talk di Gianluca Gotto tratto dal recente volume Questione di Karma rinviato dopo l’acquazzone del 1° luglio. Da una parte, quindi, quattro passi alla volta del Balcone del Friuli, come è chiamato Clauzetto, borgo alle pendici delle Prealpi, per ascoltare Zitello, pioniere dell’arpa celtica in Italia e figura di riferimento a livello internazionale che presenterà un excursus attraverso la sua musica, densa di ricerca e spiritualità. Dall’altra lo spettacolo intenso e coinvolgente in cui Gianluca Gotto accompagna gli spettatori in una riflessione sul dolore, sul cambiamento, sul perdono e sulla possibilità di interrompere quei meccanismi invisibili che influenzano le nostre scelte e il nostro modo di vivere. Al termine dell’incontro è confermato anche il tradizionale momento dedicato al firmacopie, durante il quale sarà possibile incontrare l’autore e acquistare i suoi libri, incluso il più recente.

Ovviamente chi abbia acquistato i biglietti per il 1° luglio avrà diritto agli stessi posti assegnati semplicemente presentandosi all’ingresso con il titolo d’ingresso già in proprio possesso.

Ricordiamo che Folkest è reso possibile dai numerosi partner che fanno crescere il Festival ogni anno, partner affidabili come il Ministero della Cultura, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Friuli, il Comune di Udine e in primis il Comune di San Daniele del Friuli, gli oltre venticinque fra comuni e le pro loco del Friuli Venezia Giulia, l’Unione Europea attraverso la piattaforma Upbeat, Acciòn Cultural Española, il Nuovo Imaie, la Banca 360, la Cantina Tavagnacco.

Vincenzo Zitello e Fulvio Renzi

GRAAL – Un viaggio sonoro tra mito e visione

Vincenzo Zitello, pioniere dell’arpa celtica in Italia e figura di riferimento a livello internazionale, presenta in questo concerto una selezione di composizioni originali tratte dai suoi quindici album.

Il concerto si sviluppa come un racconto evocativo, un flusso continuo che attraversa paesaggi interiori e ancestrali, conducendo lo spettatore in una dimensione sospesa tra poesia, simbolismo e virtuosismo strumentale.

Zitello alterna due strumenti della tradizione gaelica: l’arpa celtica e l’arpa bardica (Clarsach) a corde metalliche, restituendo una tavolozza timbrica unica e affascinante. In dialogo con lui, il violinista e compositore Fulvio Renzi, la cui sonorità espande i confini classici dello strumento fondendosi con le arpe in un contrappunto ricco di sfumature e suggestioni.

Formazione: Vincenzo Zitello – arpa celtica e clarsach; Fulvio Renzi – violino e violino baritono

Gianluca Gotto

Nato a Torino nel 1990, Gianluca Gotto ha lasciato l’Italia a vent’anni per trasferirsi prima in Australia e poi in Canada, per abbracciare successivamente uno stile di vita nomade che lo ha portato a vivere e viaggiare in numerosi Paesi del mondo.

Lavorando da remoto grazie alla sua passione per la scrittura e facendo base in Oriente, è diventato uno degli scrittori più letti in Italia e tra gli autori più seguiti nel mondo della crescita personale, dei viaggi consapevoli e della spiritualità.

Oggi conta oltre un milione di follower tra social e podcast e più di 1,5 milioni di copie vendute. Dal 2018 ha pubblicato numerosi bestseller con Mondadori, tra cui Le coordinate della felicità, Come una notte a Bali, Succede sempre qualcosa di meraviglioso e Verrà l’alba, starai bene.

Attraverso i suoi libri e i suoi incontri dal vivo continua a ispirare centinaia di migliaia di persone a vivere con maggiore consapevolezza, serenità e libertà.