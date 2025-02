“Così” è il nuovo singolo di Penz

Fuori su tutte le piattaforme digitali da venerdì 31 gennaio 2025 per Plus Mgmt (distr. Believe) il nuovo singolo di Matteo Panzeri, in arte Penz. “Così” è un brano che parla della fine di una relazione, in particolare delle emozioni che si vivono e che si respirano quando la cosa è ancora fresca ed è finita da poco. Almeno tutti, o quasi tutti, ci sono passati almeno una volta nella vita e sanno cosa si prova. In questo brano, però, non c’è rabbia, si sente di più la mancanza, la curiosità di “Cosa starà facendo ora?” e “Con chi?”. Penz scrive questo brano una sera in compagnia di un paio di cari amici che, tra un bicchiere e due chiacchiere, si sfogano e si aprono con le loro storie, racchiudendo così queste sensazioni nella canzone.

Scopri il brano: https://bfan.link/penz-cosi

Autore: Penz

Compositore: Penz

Prod: Davide Tagliapietra e Penz

BIO:

Cresciuto sui palchi sin dall’adolescenza, nelle sue canzoni parla di sé, del mondo che lo circonda e dà voce alle emozioni, quelle vere che più lo rappresentano. Dopo l’uscita di diversi singoli pubblica l’album “ZERO” nel dicembre 2021. Nel 2022 pubblica il singolo “Fragile”, che supera i 30mila stream sulle piattaforme, e inizia un tour proseguito fino all’estate 2023. Torna con “Nuvole”, un nuovo singolo uscito il 22 novembre, prodotto con Davide Tagliapietra. Ha all’attivo oltre 200 date e attualmente è in studio per lavorare al nuovo album.

