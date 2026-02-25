Canja debutta con il singolo “Floor”: Tra Percussioni e Rinascita

Il batterista e musicista italiano Andrea Cangianiello, in arte ‘Canja’, annuncia l’uscita del suo singolo d’esordio Floor, in uscita il 19 febbraio 2026, in coincidenza con la Luna Crescente, simbolo di crescita, illuminazione e trasformazione. Un capolavoro acustico che espande i confini della musica tribale e percussiva, il singolo apre il cammino verso Yelè, l’album d’esordio atteso entro la fine del 2026.

Floor è più di una canzone: è un viaggio dalla lotta alla rinascita. Il titolo, inteso come “terra”, riflette il punto zero e l’origine di una rinascita radicale personale.

“Rappresenta la fase critica che ha segnato l’inizio della mia traiettoria autentica. Essermi trovato intrappolato in un contesto ostile, come una caduta in un’infinità di rovi, ha rappresentato il culmine della sfida personale. È stato in quel momento di assoluta vulnerabilità, che ho identificato la via d’uscita: un flebile, remoto spiraglio di luce. ‘Floor’ incarna, pertanto, quella corsa disperata contro ogni resistenza, volta a raggiungere quella meta che rischiava di svanire. Questa esperienza non è solo un ricordo, ma il fondamento della mia attuale consapevolezza identitaria. L’inserimento di mio figlio Antonio per interpretare “il bambino che è in me” nel video clip aggiunge strati di profondità emotiva ed artistica.” (Canja)

L’uscita del singolo sotto la luna crescente, sottolinea il suo significato: un periodo di rinnovamento e crescita, in cui la caduta in basso si ferma, le ombre si dissolvono e il cammino verso la scoperta di sé si illumina.

La musica di Canja nasce dall’incontro tra eredità e esperienze personali. Nato in provincia di Salerno, con radici calabresi e napoletane, Canja è cresciuto con un’educazione evangelica che ha plasmato la sua sensibilità musicale. La sua carriera lo ha portato a viaggiare per il mondo: dai rituali sacri del Candomblé in Brasile e le collaborazioni con percussionisti iconici come Neney Santos, Anderson Souza, i gemelli Dum e Joe (Olodum e Timbalada) e Dede Reis, fino ai palcoscenici del Nord Africa e dell’Indonesia come il prestigioso Jazzablanca Festival, insieme a Meryem Aboulouafa e il compositore Francesco Santalucia.

Tornato in Italia, Canja ha collaborato con artisti di livello nazionale e internazionale come James Senese, Mario Venuti, Tony Esposito, Rosalia de Souza, Claudia Mars, Greta Panettieri, Fabiana Martone (Nu Genea), e musicisti come Emiliano Pari, Piero Masciarelli, Karl Potter, Michele Ascolese, Daniele Bonaviri, Israel Varela, Ismailà Mbayè e Marco Rinalduzzi, infondendo nella sua musica, una profondità ritmica e spirituale che trascende confini culturali. Da questo percorso nasce il suo singolo d’esordio, Floor

Floor è un capolavoro sonoro: interamente costruito su strumenti acustici, dal drum set agli oggetti di uso quotidiano trasformati in strumenti percussivi, la musica raggiunge una stratificazione quasi elettronica pur mantenendo una totale autenticità acustica. Questo approccio innovativo mette in luce le straordinarie capacità sonore di ‘Canja’, di tradurre storie personali profonde in ritmi universali.

Floor e solo l’inizio. Con questo brano, ’Canja’ invita gli ascoltatori a vivere il potere trasformativo della musica come rituale, resistenza e rinascita.

Andrea Cangianiello, in arte ‘Canja’, è un artista la cui musica fonde culture diverse con radici profonde. Nato in provincia di Salerno, incarna una profonda eredità del Sud Italia, con forti ascendenze calabresi e napoletane. Questa radice geografica si fonde con i valori di un’educazione di fede Evangelica, plasmata tra il Lazio e la Calabria, dove le estati trascorse in un paese del Vibonese, hanno cementato un legame indissolubile con la terra.

Il suo percorso da batterista, avviato come didatta, decolla con uno studio privato e intensivo sotto la guida di eccellenze italiane come Cristiano Micalizzi e Emanuele Smimmo. La precoce affermazione professionale lo vede sostituire un maestro in tour, esibendosi giovanissimo al fianco di Daniele Bonaviri, figura di spicco della chitarra flamenca in Italia.

La vera svolta formativa e spirituale avviene in Brasile. Il viaggio, a Salvador di Bahia, lo immerge nei riti del Candomblé, permettendogli di decodificare e trasportare le percussioni dei canti sacri sulla batteria. Questa immersione totale nella radice della percussione brasiliana è un’esperienza unica per un musicista italiano. A Salvador, stringe collaborazioni di altissimo livello con maestri considerati l’eccellenza di Bahia e membri di formazioni leggendarie come Olodum e Timbalada: tra questi spiccano Neney Santos, Dede Reis, i gemelli Dum e Joe e Anderson Souza.

Questo mix esplosivo di radici mediterranee e ritmi afro-brasiliani, conferisce a ‘Canja’ uno stile distintivo sulla scena Romana. Tornato in Italia, la collaborazione con Neney Santos si consolida in un sodalizio fertile che spazia tra registrazioni e live accompagnando artisti e musicisti di calibro nazionale e internazionale: James Senese, Mario Venuti, Rosalia de Souza, Fabiana Martone (Nu Genea), Israel Varela e la cantante jazz Greta Panettieri.

Questa rete di collaborazioni lo ha poi portato ad affiancare musicisti top player italiani come Emiliano Pari e Piero Masciarelli, partecipando a progetti live con Marco Rinalduzzi, Eric Daniel, Ismailà Mbaye. La sua versatilità si estende a collaborazioni di musicisti importanti come Tony Esposito, Karl Potter, Mimmo Epifani e Michele Ascolese (PFM).

Particolarmente significativa è l’esperienza con il giovane compositore Francesco Santalucia nel tour internazionale a supporto dell’artista Meryem Aboulouafa, che ha toccato contesti prestigiosi come l’Indonesia e l’Africa, culminando nell’esibizione al Jazzablanca, uno dei festival più imponenti del Nord Africa.

Febbraio 2026, ‘Canja’ debutta come solista con il singolo ‘Floor,’ aprendo le porte al suo mondo musicale. Il brano è un viaggio attraverso ritmi, culture e radici profonde, anticipando l’uscita dell’album Yelè, sempre nel 2026.