CALIBRO 35 ANNUNCIANO L'”EXPLORATION TOUR 2025″

I Calibro 35, punto di riferimento della scena musicale italiana e internazionale, annunciano le date dell'”Exploration Tour 2025″. Il tour, che toccherà prestigiosi festival e location suggestive in Italia ed Europa, segue la pubblicazione del recente EP “Jazzploitation” e anticipa il nuovo album “Exploration”, in uscita il prossimo 6 giugno per Record Kicks.

La band, formata da Tommaso Colliva, Enrico Gabrielli, Massimo Martellotta e Fabio Rondanini, sarà affiancata sul palco dal bassista Roberto Dragonetti, e proporrà un repertorio tra sperimentazione, jazz e avanguardia, confermando la propria vocazione alla ricerca sonora e al groove.

Il tour, iniziato con un sold out al Piacenza Jazz Festival, prevede tappe in prestigiosi festival come Torino Jazz Festival, La Milanesiana (Milano), La Prima Estate (Lido di Camaiore), Siren Festival (Cagliari), Locus Festival (Locorotondo) e Jazz&Wine of Peace (Cormons), oltre a date in importanti città europee come Atene, Barcellona, Berlino, Parigi e Londra.

INFO DATE E BIGLIETTI: Tutte le date e informazioni sui biglietti sono disponibili sul sito ufficiale www.ponderosa.it.

Il tour completo:

24 Aprile – Torino – Torino Jazz Festival

9 Maggio – Genova – Heroes Festival

27 Maggio – Milano – La Milanesiana

7 Giugno – Cesena (FC) – Rocca Malatestiana

8 Giugno – Bastia Umbra (PG) – Chroma Festival

21 Giugno – Lido di Camaiore (LU) – La Prima Estate

11 Luglio – Cagliari – Siren Festival

16 Luglio – Vicenza – Jam Rock Festival

17 Luglio – Bologna – TBA

20 Luglio – Verona – Teatro Romano

27 Luglio – Uggiano La Chiesa (LE) – Caloma Festival

28 Luglio – Napoli – TBA

8 Agosto – Locorotondo (BA) – Locus Festival

31 Agosto – Almese (TO) – Borgate dal Vivo

4 Settembre – Catania – Ricci Weekender

10 Ottobre – Roma – TBA

25 Ottobre – Cormons (GO) – Jazz&Wine of Peace

8 Novembre – Athens (GR) – Gazarte

3 Dicembre – Barcelona (ES) – La Nau

4 Dicembre – Berlin (DE) – SO36

7 Dicembre – Paris (F) – La Bellevilloise

8 Dicembre – London (UK) – EartH

