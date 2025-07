BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS | A Pompei il suono dell’anima tra le pietre della storia

Il ritorno di Ben Harper in Campania, a oltre vent’anni dall’ultima apparizione, ha avuto il sapore di un evento atteso e sentito. Il 15 luglio, nell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei per la rassegna Beats of Pompeii, l’artista californiano ha offerto un concerto che ha saputo fondere profondità musicale e potenza espressiva in uno scenario unico al mondo.

Accompagnato dai fedeli The Innocent Criminals, Harper ha costruito un set ricco, alternando brani simbolo della sua carriera – Burn One Down, Steal My Kisses, Diamonds on the Inside – a composizioni più recenti, in cui dimensione politica e spirituale si intrecciano con naturalezza. Il suono, esaltato dall’acustica naturale dell’anfiteatro, ha reso ogni brano vivido e potente. Il pubblico, immerso in un’atmosfera raccolta, ha assistito non ad uno show spettacolare, ma un’esibizione intensa e sincera, capace di restituire alla musica il suo ruolo più nobile.

BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS

15 Luglio 2025

Pompei (NA), BOP Beats of Pompeii / Anfiteatro degli Scavi

