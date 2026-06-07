AVA Live 2026: debutta la Piccola Orchestra Italiana

Martedì 9 giugno, davanti al Duomo di Castelfranco Veneto (TV), torna Ava Live: gli allievi di Art Voice Academy, le voci, i cori e l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana sul palco per il concerto di fine anno. Per la prima volta debutta la Piccola Orchestra Italiana, con bambine e bambini dai 6 ai 12 anni

AVA Live 2026 torna in Piazza San Liberale

Torna l’appuntamento estivo con la musica dal vivo di Art Voice Academy. Martedì 9 giugno, alle ore 21.15, Piazza San Liberale a Castelfranco Veneto (TV) ospita AVA Live 2026, il concerto di chiusura dell’Anno Accademico del centro di alta formazione per lo spettacolo fondato e diretto dal Maestro Diego Basso. Una serata che ogni anno riunisce il percorso formativo dell’Accademia in un grande appuntamento dal vivo e che, per l’edizione 2026, porta con sé due novità particolarmente significative.

Il concerto torna infatti alla sua sede originaria davanti al Duomo, nel cuore delle mura medievali di Castelfranco Veneto.

Il debutto della Piccola Orchestra Italiana

Al centro della serata, inoltre, ci sarà il debutto della Piccola Orchestra Italiana: bambine e bambini dai 6 ai 12 anni che nel corso dell’anno accademico hanno seguito gratuitamente lezioni di strumento e di canto corale all’interno di un progetto nato in Art Voice Academy. Un’iniziativa resa possibile dal contributo dei soci sostenitori dell’Accademia e dal sostegno di sponsor, partner e istituti bancari, tra cui BCC Banca delle Terre Venete, che ha sostenuto il progetto traducendo in un’azione concreta i propri principi fondanti di mutualità e responsabilità sociale, e che verrà rinnovata anche nel prossimo anno accademico.

Il loro debutto non poteva essere più emblematico: i giovani musicisti apriranno il concerto da soli, poi raggiungeranno sul palco l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana per eseguire insieme l’Inno alla Gioia di Beethoven, dando vita a uno dei momenti simbolicamente più forti della serata.

«Vedere per la prima volta sul palco i bambini della Piccola Orchestra Italiana è per noi un momento speciale – racconta il Maestro Basso. Hanno lavorato per un anno intero con serietà, entusiasmo e passione, e ora arrivano a condividere la musica con il pubblico e con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana. Per loro è un passaggio importante anche nel processo di crescita: imparare a suonare fin da piccoli significa imparare ad ascoltare, a stare insieme, a esprimersi. Per questo abbiamo voluto un progetto gratuito e accessibile, capace di avvicinare i bambini alla musica senza barriere. Il palcoscenico è il momento in cui tutto questo percorso prende vita.»

Il concerto: venti solisti e un programma di ampio respiro

Attorno a questo debutto si sviluppa un concerto di ampio respiro, con venti allievi solisti che si avvicenderanno sul palco accompagnati dalle Voci di Art Voice Academy, dal Junior Choir e dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, tutti sotto la direzione del Maestro Basso. Il programma spazia dalla musica italiana come Luce di Elisa, Il mio canto libero di Battisti, Diamanti di Giorgia, Per sempre di Nina Zilli, ai grandi classici internazionali come Your Song di Elton John e Killing Me Softly, fino alle colonne sonore Disney con In fondo al mar e Vuelie, da Frozen, e al corale Lovely Day di Bill Withers.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione del Veneto, della Città di Castelfranco Veneto e del MiC – Ministero della Cultura, e con il contributo dei soci sostenitori Imballi SPA, Fulgor Milano, Zurich Spadavecchia Venturi & Partners, Inoxtecnica Veronese, Banca Delle Terre Venete, Canus, Cantine Ponte, Coorti Romane.

Produzione AVA Sound Live Music

Informazioni e biglietti

AVA LIVE 2026 Piazza San Liberale — Castelfranco Veneto (TV) Martedì 9 giugno 2026 — ore 21.15 Ingresso a pagamento Info e prenotazioni: segreteria@artvoiceacademy.it | +39 393 963 9677 Art Voice Academy — via delle Mimose 6, Castelfranco Veneto (TV)