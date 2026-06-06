Time in Jazz – il festival diretto da Paolo Fresu dal 19 al 21 giugno e dall’8 al 16 agosto 2026

La 39ª edizione di Time in Jazz, il festival ideato e diretto da Paolo Fresu, entra nel vivo con la prima parte della programmazione, in calendario dal 19 al 21 giugno a Berchidda.

La seconda parte del festival, in programma dall’8 al 16 agosto, coinvolgerà altri quindici centri del nord Sardegna: Alà dei Sardi, Arzachena, Banari, Bortigiadas, Budoni, Loiri Porto San Paolo, Luras, Oschiri, Olbia, Porto Rotondo, Puntaldia, San Teodoro, Sant’Antonio di Gallura, Tempio Pausania (con la tappa all’Agnata) e Viddalba.

Sotto il titolo “Kind of Blue”, omaggio al centenario della nascita di Miles Davis, Time in Jazz propone come sempre un programma ricco e multidisciplinare che intreccia musica, letteratura, arti visive, ambiente, formazione e partecipazione. Piazze, campagne, chiese, pinete e spiagge si trasformeranno in un grande teatro diffuso, animato da oltre settanta appuntamenti e centinaia di artisti provenienti da tutto il mondo.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 oltre a Paolo Fresu, figurano Nils Petter Molvær, Nicholas Payton con il quintetto Butcher Brown, Fabrizio Bosso, Theon Cross, Flavio Boltro, Kokoroko, Amii Stewart, Apparat, Antonello Salis, Casadilego, Diodato, Giovanni Falzone, Matilde Gori, Dado Moroni, Attilio Zanchi, Gegè Munari e Gianni Cazzola.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle produzioni originali di Insulae Lab, ai set dopoconcerto di Time After Time e agli appuntamenti del FestivalBar, che porteranno la musica nei locali di Berchidda. A completare il cartellone saranno gli incontri della rassegna letteraria Time to Read, le attività educative e laboratoriali di Time to Children e le mostre fotografiche e artistiche allestite negli spazi del festival.

Un programma che conferma, ancora una volta, la vocazione di Time in Jazz come luogo d’incontro tra linguaggi, generazioni e sensibilità diverse. Per il dettaglio degli avvenimenti consultare il sito Time in Jazz.

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