“Antartide” è il nuovo singolo di Nosylla

Esce su tutte le piattaforme digitali venerdì 8 agosto 2025 il nuovo singolo di Nosylla, alter-ego artistico della cantautrice Adriana Lariccia. “Antartide”, cuore crudo di uno sfogo notturno, sincero, scritto con l’urgenza di chi ancora sente troppo, usa il gelo come metafora di un amore distante ma ancora vivo, protetto dalla freddezza più che distrutto da essa. I riferimenti a Magritte, con i suoi amanti bendati, evocano l’idea di un amore paradossale, cieco, che sfugge alla realtà. L’immaginario glaciale si mescola in un mondo Nouvelle Vague, immaginando la cinematografia di Godard, costruendo un paesaggio interiore dove il dolore è raffinato in poesia. L’amore è malinconica carezza, ma anche difesa, laddove si ama ancora, ma si comprende cosa ci si merita. L’immagine potente del “ghiaccio in bocca che brucia” si lega alla tensione tra passione e indifferenza, richiamando fortemente “Fuoco e Ghiaccio” di Robert Frost, poesia che esplora il tema della fine del mondo, contrapponendo l’idea di un’apocalisse causata proprio da questi due elementi.

Scopri il brano: https://orcd.co/_antartide



Prodotto da Enrico Caruso (@enricocaruso_beato)

Art Direction: Arianna Puccio (@_cookiecrumbles) x @studiocemento

Artwork: Arianna Puccio (@_cookiecrumbles) x @studiocemento

Foto: Lucrezia Cantelmo (@lucreziacantelmo) x @studiocemento

Styling: Laura Maria Tonelli (@artificialmaria) x @studiocemento

Visuals: Arianna Puccio (@_cookiecrumbles) x @studiocemento

Grazie a Cinema Rondinella @cinemarondinella

Press @conzapress

Distribution @stage.one.music

BIO:

Nosylla, nome d’arte di Adriana Lariccia, classe 1998. Metà salentina e metà albanese, assorbe profondamente le influenze musicali e folkloristiche di entrambe le culture. Fin da piccola, la musica è la sua essenza: studia chitarra classica alla scuola “Vallotti” di Vercelli, vincendo a 8 anni il primo premio come solista. Scrive testi in italiano e inglese e pubblica due raccolte di poesie. Appassionata di cinema, teatro e musical, studia recitazione e approfondisce la psicologia come secondo percorso universitario. Per lei, la scrittura è catarsi, un mezzo per affrontare l’ansia sociale e dare voce a chi si sente solo. Il suo stile musicale fonde pop, indie e pop-punk, con influenze anni ’80. Da sette anni è frontwoman della band pop-punk Eclipsis, affinando la presenza scenica con numerosi live. Nel 2020 raggiunge le semifinali di SanremoNewTalent. Il suo primo singolo, “Una stella” (2015), è prodotto da Riccardo Eterno. Nel 2019 pubblica “Ad occhi chiusi”, “Stanza Vuota” e “May we meet again” con Cristian Piccinelli (Multiforce Publishing). Attualmente lavora con il produttore Enrico Caruso a nuovi progetti, tra cui i brani “ASMR”, “Blue Lagoon” e “Antartide”.

https://www.instagram.com/nosyllaa/