Di Stefano Dentice

Emme Record Label, 2019

Uno swing sobrio, tout court, impreziosito da un’elogiabile raffinatezza esecutiva e interpretativa, rappresenta il punto nodale di “Unusual”, la nuova realizzazione discografica della talentuosa cantante jazz e compositrice Marisa Petraglia, coadiuvata da cinque musicisti di irrefutabile valore come Andrea Rea (pianoforte), Francesco Puglisi (contrabbasso) e Adam Pache (batteria), oltre a Giovanni Amato (tromba in The man I love) e Pietro Condorelli (chitarra in The man I Love). All’interno del CD figurano cinque brani originali figli della fecondità compositiva della cantante (To my angel, Sempre sì, Dimenticavo, Charlie’s beat e Alone), mentre Mean to me (Fred E. Ahlert), The man I love (George Gershwin), Come Sunday (Duke Ellington) e The blues walk (Clifford Brown) completano la tracklist. L’accattivante medium tempo Sempre sì è di grande appeal. L’eloquio di Rea, brillantemente cadenzato, è assai godibile, concepito con gusto e fine senso melodico. Il mood di Charlie’s beat è esotico, ipnotico, subito contagioso. Qui Marisa Petraglia dà vita a una sorta di vocalese singolare, inebriante, magnetico, supportato dal manto ritmico coloristico e tribale cesellato da Adam Pache. Alone è un brano carezzevole, dalle accentuate colorazioni blue-eyed soul. La cantante interpreta la canzone con spiccata sensibilità comunicativa e trasporto emotivo, sfruttando alcune fascinose sfumature timbriche. Il pianismo di Andrea Rea è estremamente efficace, colmo di lucente cantabilità. “Unusual” è un album dalla straordinaria piacevolezza d’ascolto, che inneggia all’eleganza dell’espressività, senza mai ricorrere a iperbolici virtuosismi che, sovente, recano detrimento all’aspetto comunicativo del messaggio artistico.

Genere: Modern Jazz

Musicisti:

Marisa Petraglia, voice

Andrea Rea, piano

Francesco Puglisi, double bass

Adam Pache, drums

Featuring:

Giovanni Amato, trumpet

Pietro Condorelli, guitar

Brani:

01. Mean to me

02. To my angel

03. Sempre sì

04. The man I love

05. Dimenticavo

06. Charlie’s beat

07. Come Sunday

08. The blues walk

09. Alone

Link:

Emme Record Label

Pubblicata il 18/07/2019