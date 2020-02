Di Stefano Dentice

Abeat Records, 2019

Storie di sensazioni e stati d’animo raccontate e descritte in note attraverso una palpabile genuinità comunicativa. “Il Dono” è una nuova fatica discografica firmata Fausto Ferraiuolo Trio, fulgida formazione costituita da Fausto Ferraiuolo (pianoforte), Aldo Vigorito (contrabbasso) e Jeff Ballard (batteria). Il CD contiene undici composizioni originali scaturite dalla magmatica materia grigia del pianista, ad esclusione di O Impro Mio (Ferraiuolo-Vigorito-Ballard), Improtune (Ferraiuolo-Vigorito-Ballard) e Somebody Loves Me (George Gershwin). In 4 Septembre il climax è placido, rassicurante. L’eloquio di Vigorito è carico di nerbo espressivo, adornato da un viscerale senso melodico. Ferraiuolo dà vita a un discorso improvvisativo parco, di gusto, ben ponderato. La latineggiante Baires mette l’argento vivo addosso. Qui il playing del pianista è diamantino, brillantemente supportato dal coinvolgente e stimolante comping intessuto dal tandem Vigorito-Ballard. Il mood di Even The Score è romantico. Ferraiuolo architetta un solo in crescendo, soprattutto dal punto di vista della dinamica, coadiuvato dal trascinante e incalzante sostegno ritmico cesellato da Vigorito e Ballard. “Il Dono” è un album che profuma di autenticità, concepito con il generoso intento di infondere quel senso di quietitudine interiore di cui si ha bisogno soprattutto nei momenti di profonda tristezza.

Genere: Contemporary Jazz / Modern Jazz

Musicisti:

Fausto Ferraiuolo, piano

Aldo Vigorito, double bass

Jeff Ballard, drums

Brani:

01. Fire Island

02. Three

03. Rue De La Vega

04. O Impro Mio

05. 4 Septembre

06. Astavo Blues

07. C’Est Tout

08. Baires

09. Even The Score

10. Improtune

11. Somebody Loves Me

Link:

Fausto Ferraiuolo

Abeat Records

Pubblicata il 15/02/2020