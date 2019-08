Angelika Niescier

Di Aldo Del Noce

Intakt Records, 2019

Potevamo dirci appagati nell’apprezzamento di una recente esperienza live capitanata dalla sassofonista Angelika Niescer, quel Berlin Concert in formula trio denso di energie ascrivibili ad un possente spirito bop (segnatamente coltraniano), che invitiamo a riprendere e rispetto al quale si opera adesso una deviazione avvicendando alla batteria il versatile Gerald Cleaver, mantenendo peraltro l’apporto contrabbassistico dell’ampiamente rodato Chris Tordini, arruolando quindi il fresco talento di Jonathan Finlayson, asso d’ottone già notato entro alcune proprie produzioni PiRecordings.

Rispetto ai citati, virulenti caratteri della precedente performance si potrà rilevare innanzitutto un diverso orientamento delle formule stilistiche, investendo su un ben più articolato ventaglio espressivo, e la condivisione del profilo solista con il trombettista-ospite non oscura la scena alla titolare, ma a tratti la rende meno gravata dall’assumere in pieno il riflettore solistico, ridimensionandone il protagonismo lungo un’esperienza diversamente connotata e pur sempre di grande corpo espressivo.

Il drumming d’interventismo pieno, non di rado esplosivo ma sempre controllato di Gerald Cleaver contribuisce alla carpenteria d’insieme di concerto alla scultorea pulsazione del contrabbasso di Tordini, confermandosi i due una certezza nel who’s who odierno dei riferimenti ritmici; la grintosa assertività dell’ancia protagonista non viene affatto dismessa quanto piuttosto posta in gioco a favore di una prestazione più collegiale, comunque adeguatamente servita da una funzionale, poliedrica squadra in cui Jonathan Finlayson, nelle tracce in cui è chiamato a prodursi, apporta una timbrica acida ed un assetto cerebrale, in parte bilanciando la viscerale eruttività dell’ancia, dal disegno serpiginoso e di presenza infaticabile.

Solidamente apprezzabile nei propri ingredienti costitutivi e di notevole polpa jazz, l’album appronta un programma trascinante e di piena fruizione che della dotata solista d’ancia riconferma carattere e risorse spettacolari.

Musicisti:

Angelika Niescier, sax alto

Christopher Tordini, contrabbasso

Gerald Cleaver, batteria

feat.

Jonathan Finlayson, tromba

Brani:

01. The Surge

02. Cold Epiphany

03. …ish

04. Ekim

05. Push / Pull

06. Chancery Touting

07. 5.8

08. A Truck Passing a Clock Tower

Link:

Intakt Records

Angelika Niescier

Pubblicata il 07/08/2019