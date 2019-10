ENRICO RAVA con il Marco Guidolotti Quartet a “I Suoni di Traiano” di Civitavecchia

Il 21 ottobre Enrico Rava si unirà al quartetto di Marco Guidolotti ed al team di EMusic per il concerto di debutto del tour “Suoni della Geologia d’Italia”, alla Cittadella della Musica di Civitavecchia.

Enrico Rava è la special guest, accompagnato dal Quartetto di Marco Guidolotti e dal team di EMusic ne “I Suoni di Traiano” evento realizzato da Kate Creative Studio con i contributi della Regione Lazio allo spettacolo dal vivo e cofinanziato da Fondazione Italia Sostenibile in programma lunedì 21 ottobre alla Cittadella della Musica in Via Gabriele D’Annunzio, 2, a Civitavecchia (RM) alle ore 21.00.

“I Suoni di Traiano” costituisce il debutto del progetto scientifico-musicale, curato da EMusic, dal titolo Suoni della Geologia d’Italia, un’occasione per viaggiare in Italia e valorizzare l’immenso patrimonio paesaggistico-culturale del nostro Paese soffermando l’attenzione su 4 siti caratteristici, ognuno dei quali è legato ad un particolare momento evolutivo della penisola.

Grazie alle potenzialità della EMusic e del suo progetto di sonificazione delle onde elettromagnetiche, usate dai geologi per indagare il sottosuolo, ciascun concerto rappresenterà un percorso in cui si alterneranno intermezzi di carattere scientifico-divulgativo coniugando gli aspetti scientifici apparentemente meno “facili” da fruire da parte dello spettatore comune, con quelli artistici, di più immediato impatto.

Nel caso specifico de “I Suoni di Traiano” avremo l’occasione di parlare delle acque termali di Civitavecchia, utilizzate sin dall’antichità (sito archeologico dei Bagni di Traiano) e ai giorni nostri (Parco Acquatico Aquafelix e Sorgenti termali della Ficoncella).

Lo spettacolo sarà quindi un vero e proprio viaggio nel tempo che vedrà il geologo Antonio Menghini spiegare i processi evolutivi del territorio (ovvero come si sono formate le rocce costituenti il sottosuolo, come si è modificato il clima ed il paesaggio nel corso delle ere geologiche, etc.), e introdurre i brani eseguiti dai musicisti, suggerendo anche una chiave di lettura, oltre che una vera e propria guida all’ascolto.

Il Quartetto di Marco Guidolotti (costituito dal leader ai sassofoni, Felice Tazzini al piano, Francesco Pierotti al contrabasso e Valerio Vantaggio alla batteria) unito a Stefano Pontani (chitarra e loops) e Riccardo

Marini (elettronica) di EMusic, sarà chiamato ad una vera e propria jam session, dove la Geologia della zona fornirà la “partitura” sulla quale improvvisare.

Per l’occasione il pubblico presente godrà della prestigiosa partecipazione in veste di special guest di Enrico Rava il più importante jazzista italiano conosciuto in tutto il Mondo.

I partecipanti a questa esperienza ne usciranno con un arricchimento non solo musicale-artistico, ma anche scientifico, avendo avuto modo di apprendere in modo piacevole concetti di Geologia, Geofisica, Paleontologia e Mineralogia.

Info e Contatti

“I Suoni di Traiano” – 21 Ottobre 2019 – ore 21.00 – Cittadella della Musica

Via Gabriele D’Annunzio, 2, 00053 Civitavecchia (RM) – Tel. 0766.679621

