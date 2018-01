DESERT è il nuovo album di Felice Del Gaudio prodotto da Can Can Music Publishing

LC Comunicazione

Esce ufficialmente il 26 gennaio “DESERT”, il nuovo album di Felice del Gaudio.

Il cd è scaricabile da tutti i digital store: https://player.believe.fr/v2/3615930015436, mentre per il cd fisico il cd fisico è possibile richiederlo scrivendo a: felice.delgaudio@fastwebnet.it oppure a: www.felicedelgaudio.it.

Presentazione: Questo lavoro nasce dalla forte esigenza di dare una seconda vita ad alcuni brani gia’ pubblicati in precedenti miei lavori. Ho voluto dare ad essi nuova linfa vitale. Il cd Desert contiene 10 tracce dedicate al contrabbasso, di cui 9 tratte dai miei lavori discografici: Asylum, Home, La via lattea; vi e’ poi un nuovo brano composto ad hoc dal titolo: Wadi rum. Ripercorro un tragitto che vede il contrabbasso strumento unico e fondamentale attraverso le molteplici sonorita’ che esso sa offrire: arco, pizzicato, echi, reverberi, loop, percussioni. Un mondo poetico che mi rappresenta, con il quale faccio i conti tutti i giorni, e cosi dare il mio contributo al meraviglioso universo della musica e delle 4 corde. Vedo il risultato di questo lavoro come una sorta di viaggio immaginario attraverso luoghi ed atmosfere accumunati da un sentimento che stimola la mia mai sopita voglia di cercare e trasformare in musica visioni e sensazioni”.

Promo view: https://www.youtube.com/watch?v=7hj240FyJC4

Pubblicata il 29/01/2018