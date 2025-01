“Zarathustra” è il nuovo singolo di Bandit

Disponibile su tutte le piattaforme digitali per Bradipo Dischi (distribuzione Believe) il nuovo singolo di Bandit

Dopo l’uscita di “Camerata” e “La nostalgia”, i due singoli che hanno segnato il ritorno sulle scene a novembre e dicembre 2024, Bandit pubblica “Zarathustra”, il terzo brano che anticipa il suo secondo album, “Grigia”, in arrivo a gennaio 2025.

Attraverso una prospettiva olistica, partendo dagli orrori dell’overtourism contemporaneo, passando per i social e l’idolatria degli influencer, “Zarathustra” si presenta come l’urlo disperato di un’umanità schiacciata e soffocata dal proprio stesso status e dal bisogno di apparire. Un bisogno che finisce per cancellare i desideri più profondi, sepolti sotto la maschera di un falso sé.

L’amore autentico si erge come unica salvezza da questa morsa autodistruttiva, un antidoto alle pressioni sociali che ci spingono a desiderare ciò che non vogliamo davvero, alimentando un senso di vuoto e insoddisfazione. “Zarathustra” invita a riflettere su una società in cui competizione e apparenze rendono anche il raggiungimento dei desideri un’esperienza vuota e alienante.



Un team affiatato per un brano incisivo

Testo : Paolo Bandirali

: Paolo Bandirali Musica : Paolo Bandirali e Matteo Manzo

: Paolo Bandirali e Matteo Manzo Hanno suonato : Matteo Manzo (chitarre, synth) Paolo Bandirali (chitarre acustiche, CasioTone) Giovanni Colombo (batteria e percussioni)

: Produzione e registrazioni : Chitarre e synth registrati da Matteo Manzo Voci e batteria registrate da Matteo Portugalli presso Garage 206 Mix di Matteo Portugalli Master di Andrea De Bernardi presso Eleven Mastering Studio

:

Foto di Francesca Infante

Bandit, una voce fuori dal coro

Bandit, nome d’arte di Paolo Bandirali, è un cantautore che mescola sensibilità e ironia in una narrazione sincera e cruda della provincia milanese. Il suo album di debutto, “Quando la luce grande della discoteca”, inizialmente uscito in forma clandestina nel 2011, è diventato un piccolo cult underground, fino alla pubblicazione ufficiale e restaurata nel 2023 grazie a Bradipo Dischi.

“Zarathustra” rappresenta un ulteriore passo nella maturazione artistica di Bandit, che continua a esplorare con autenticità le ombre e le luci della società contemporanea.

